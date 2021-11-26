ТЕАТРАЛЬНАЯ МАШИНЕРИЯ, в античности

Подъемные и прочие механизмы в античном театре.

Важную роль в организации театрального пространства играли различные сценические машины и механизмы. В случаях же, когда в текстах пьес указывается на то, что выведенное в пьесе в качестве персонажа божество прилетает сверху (из эфира, с неба) и говорит, паря в воздушном пространстве, эта самая верхняя составляющая театрального пространства создавалась с помощью специального приспособления для полета. Нередко она называется просто машиной (μηχανή); вероятно, к этому же механизму относятся названия эорема (ἐώρημα), подъемная машина, и геранос (γέρανος), «журавль», подъемный крюк. Веревки, которыми подвешивались к ней актеры, назывались αἰῶραι. Согласно указанию Поллукса, место летательной машины находилось у левого парода над скеной (IV, 128). По-видимому, приспособление для полета представляло собой род крана, прикрепленного на блоке, посредством которого можно было поднимать или опускать актера на сцену. Употреблялась оно в тех случаях, когда по ходу действия нужно было спуститься с неба на землю или, наоборот, вознестись на небо. При этом актер, изображающий бога, иногда сидел на колеснице или на крылатом коне. Такие полеты могли совершать, например, Беллерофонт у Еврипида в одноименной трагедии, не дошедшей до нас, и Тригей у Аристофана в комедии «Мир».

Подъемный механизм применялся чаще всего для появления божественных персонажей в финале, что дало начало поговорке «бог из машины» θεὸς ἀπὸ μηχανῆς (лат. deus ex machine). Особенно часто такое приспособление, судя по насмешкам, которые мы встречаем у Аристофана, использовалось в трагедиях Еврипида и вообще в трагедиях последних двух десятилетий V в. до н.э. У Еврипида мы встречаем также пример нетрадиционного использования такой машины – в «Медее», где с ее помощью в конце пьесы появляется главная героиня, что, возможно, должно было подчеркнуть некую сопричастность Медеи миру богов.

Наши знания о театральной машинерии в основном восходят к поздним авторам (Витрувию, Поллуксу, поздним лексикографам и схолиастам), поэтому, как отмечает большинство исследователей, пользоваться ими нужно с большой осторожностью. Те же намеки и указания, которые встречаются в сохранившихся пьесах и оказываются важнейшими источниками наших сведений по театру классического времени, допускают возможность различных интерпретаций. Не подлежит сомнению, что в драматических представлениях V в. до н.э. специальный подъемник уже имелся, однако гораздо меньше согласия по вопросу, в какой именно период V в. до н.э. он появляется.

Кроме приспособлений для полета в античном театре в источниках упоминается еккиклема (ἐκκύκλημα). Эта машина представляла собой деревянную платформу на колесах, которая выкатывалась по ходу действия в случае необходимости. На ней стояли актеры, изображавшие произошедшее за сценой; чаще всего это было убийство, которое по обычаю не принято было показывать в театре. См. подробнее: Эккиклема .

Автор статьи: О.В. Кулишова