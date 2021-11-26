ПАРОД (др.-греч. πάροδος)

1) Хоровая песня в древнегреческой драме, исполнявшаяся хором во время выхода на сцену, 2) боковой проход как элемент конструкции античного театра. Пародов было два, и представляли они собой проходы на орхестру между театроном – зрительным залом и зданием скены. Через пароды перед началом драматического действа в здание театра входила часть зрителей. Во время представления через пароды на орхестру выходил хор и актеры. В большинстве случаев хоревты пользовались правым (от театрона) пародом, что символизировало прибытие из родной страны, поскольку обычно хор представлял жителей той местности, где происходило действие драмы. В эллинистический период пароды богато украшались резными деревянными дверями. В древнеримском театре здание скены и места для публики были соединены, вследствие этого пароды превратились в крытые сводчатые проходы.

Пародом в музыкально-поэтическом смысле называлась первая песня хора, исполнявшаяся сразу после пролога драмы. Аристотель в «Поэтике» выделяет три разновидности хоровых песен в древнегреческой драме: парод, стасим и коммос. Парод присутствовал и в древних трагедиях, и в комедиях. После декламационного пролога драмы, исполнявшегося без музыки, хор медленно, торжественным маршем, вступал в орхестру. При вступлении или вскоре после него хор исполнял парод.

Драматургическое значение парода состояло в том, чтобы дать публике первое представление о сюжете драматической постановки и настроить зрителей на соответствующий повествованию лад. Наиболее ранние из сохранившихся до нашего времени трагедий не содержат пародов. Парод, по предположению исследователей, был монодическим и исполнялся в унисон. Ни одного полного образца нотных записей пародов, как и других жанров хоровой театральной музыки, не сохранилось, поэтому более частные композиционно-технические особенности этого вида хоровой песни нам неизвестны.

Автор статьи: М.В. Поникаровская