ПАНТОМИМА, В АНТИЧНОСТИ (от др.-греч. παντό-μιμος)

Вид театрального искусства, в котором основными средствами создания художественного образа вместо голоса выступают пластика человеческого тела, мимика и жестикуляция.

Пантомима представляет собой один из древнейших видов художественного творчества. Те или иные элементы пантомимы присутствуют во всех примитивных культурах, являясь важной частью различных религиозных обрядов и ритуалов.

Пантомима была достаточно распространена в древней Греции. Греческое слово παντό-μῑμος означало «представляющий все» и относилось, прежде всего, к актеру. Считалось, что актер пантомимы должен быть способен не только перевоплощаться в богов, героев и других персонажей, но и обязан уметь выражать любые человеческие страсти и нравы. Пантомимы обычно исполнялись двумя группами артистов: одни иллюстрировали с помощью жестов содержание стихов, а другие сопровождали выступление пением и игрой на музыкальным инструментах.

В качестве отдельного вида театрального искусства пантомима появилась в Риме в эпоху императора Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н.э.). Римский танцор Пилад Киликийский первым начал выступать с сольными пантомимическими номерами, в основе которых лежали мифологические сюжеты. Его современник Батилл Александрийский предпочитал развлекать римскую публику веселыми представлениями, чаще всего перевоплощаясь в своего любимого персонажа – козлоногого сатира.

Главное отличие античной пантомимы от современной состояло в том, что в ней не была задействована мимика лица, поскольку актеры выходили на сцену в масках. Вследствие этого любые оттенки роли выражались исключительно посредством телодвижений, что обязывало актеров пантомимы выражать многообразие душевных переживаний набором условных знаков, которые хорошо были известны зрителям. Но несмотря на такую ограниченность художественных средств римские актеры доводили свою игру до высокой степени выразительности.

Лукиан Самосатский в трактате «О танце» писал, что хороший мимический актер должен обладать гибким мускулистым телом, прекрасной памятью, глубоким знанием мифологии и серьезным музыкальным образованием. Во время исполнения пантомимы актер, как правило, облачался в плащ и шелковистую тунику, доходившую до лодыжек. Его игре аккомпанировал оркестр, состоящий из свирелей, флейт, труб и кимвалов. Маски для пантомимических представлений отличались от трагических масок тем, что их рты были закрыты, но при этом они отличались большей визуальной привлекательностью.

Пантомима была очень популярна при императорском дворе. Однако во времена Юстиниана театральные представления и танцы были запрещены как безнравственные с точки зрения церковной морали. Но запреты не смогли полностью уничтожить искусство пантомимы. В Средние века оно сохранилось благодаря странствующим мимам и менестрелям.

Автор статьи: М.В. Поникаровская