КОСТЮМЫ ХОРА, в древнегреческом театре

Костюмы хоревтов, представлявших трагедию , комедию и сатировскую драму.

Костюмы играли важную роль в оформлении театральных представлений . «Одеть хор» было главной заботой хорега, являвшейся самой затратной из его обязанностей. Костюмы хоревтов, как мы можем судить по замечаниям античных авторов и изображениям на вазах, были весьма разнообразны, часто необычны и затейливы. Костюмы хоревтов богато украшались, поэтому стоили дорого, о чем можно судить по остроте, сохранившейся у Афинея, который цитирует строки из комедии Антифана, поэта IV в. до н.э., времени так называемой средней комедии: «…хорегия / Оденет хор в багрец, хорега – в рубище…» (III, 62, p. 103 f, пер. Н. Т. Голинкевича).

Традиционный костюм участника трагического хора состоял из гиматия (верхнего плаща) и хитона (нижнего одеяния, которое носили с поясом), только последний у хоревтов был короче, чем у актеров, чтобы в нем было удобно исполнять танцевальные движения. Соответствие костюма роли, исполняемой хором, достигалось какими-то характерными дополнениями в одежде. Хоревты использовали маски.

Костюмы участников хора сатировской драмы были гораздо проще. Актеры, изображавшие свиту Диониса, сатиров, обычно носили широкий пояс из козьей шкуры с привязанным сзади хвостом. Изображения на вазах, а также сообщения античных писателей (Horat. Ars poet., 221) создают впечатление, что этот костюм оставлял большую часть тела носившего его обнаженным, хотя вероятно, что такой эффект мог достигаться специальной одеждой из легкой материи телесного цвета наподобие трико.

Особенно же впечатляющим был хор комедии, который часто представлял весьма неожиданных персонажей: лягушек, ос, птиц. Костюмы и маски участников этих фантастических хоров очевидно ведут свое происхождение от костюмов и масок, употреблявшихся участниками комоса – веселого пьяного шествия в честь Диониса на сельских празднествах.

Сохранилось несколько аттических ваз , относящихся к концу VI – началу V в. до н. э., с изображениями участников подобного праздника, которые веселятся с флейтистом во главе. Одни одеты какими-то птицами, другие – петухами, третьи – всадниками, скачущими на лошадях и дельфинах.

Изображение на вазе, найденной в Южной Италии, показывает участников хора, изображающих всадников, которые восседают на спинах тех, кто изображает коней. Из этих последних (у них хорошо видны специальные маски и прикрепленные хвосты) двое наклонились вперед и опираются руками на колени, чтобы лучше держать на спине седока, а один выбирает в качестве опоры спину стоящего впереди, видимо, преследуя ту же цель.

В целом обычные костюмы для участников хора комедии были скромнее, чем у трагического хора, ведь в комедии представлялись сцены из обыденной жизни: хоревты могли изображать людей разного социального положения, разных занятий и возрастов — всадников, крестьян, ремесленников, стариков, старух и т. д.

Иллюстрации :

1. Хор всадников. Аттическая чернофигурная амфора, сторона А. 540/530 гг. до н.э. Берлин, Государственные музеи;

2. Всадник на дельфине. Аттический краснофигурный псиктер. Около 525-520 гг. до н.э. Кингс-Пойнт, коллекция Шиммеля;

3. Хор петухов. Аттическая чернофигурная ваза. Около 500 г. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

Автор статьи: О.В. Кулишова