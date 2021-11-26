ЛИМОН
ЛИМОН - растение рода цитрус.
Древняя плодовая культура. Происходит из Юго-Восточной Азии, в диком виде не встречается. Культивируют в субтропиках Европы, Северной и Южной Америки, Азии. Вечнозелёное дерево (высота 3-7 м) или кустарник (3-3,5 м) с раскидистой кроной и преимущественно колючими ветвями. Листья светло-зелёные, кожистые, эллиптические, продолговато-ланцетные или удлинённо-яйцевидные. Цветки белые, обоеполые, собранные в небольшие кисти или одиночные, расположены в пазухах листьев. Плод - многогнёздная ягода овальной или обратнояйцевидной формы с толстой горьковатой светло-жёлтой кожурой и сочной кислой мякотью, размер плода зависит от сорта. Кожура содержит эфирное масло, обусловливающее специфический запах Лимона, мякоть - лимонную кислоту (3,5-8,1%), сахара́ (до 3%), витамины С, P, B, D, пектиновые вещества, соли K, Mn и др. Спелые плоды употребляют свежими и переработанными (сок, джем и др.), масло используют в пищевой промышленности, медицине.
Лимон - теплолюбивое растение. В состоянии ростового покоя выдерживает кратковременные понижения температуры около -8 °С, листья и молодые приросты отмерзают при -5 °С, вегетация начинается при среднесуточной температуре 10 °C. Растение свето- и влаголюбиво. Для выращивания предпочтительны богатые гумусом почвы лёгкого гранулометрического состава. Лимон вступает в плодоношение на 2-3-й год, в тёплых регионах цветёт и плодоносит круглый год (в условиях РФ 2-3 раза за вегетацию). С дерева снимают 150-500 плодов. По данным ФАО (2008), производство плодов Лимонов в мире составляло около 13,5 миллионов тонн (вместе с лаймом). Основные производители: Аргентина, Бразилия и др. В Госреестре РФ (2009) 2 сорта: Лисбон и Мейер (Лимон Мейера). В субтропиках РФ выращивают и другие сорта Лимона (Новогрузинский, Вилла-Франка, Дженоа и др.). Их культивируют в теплицах, а также в открытом грунте в стелющейся, пристенной или карликовой формах на участках, защищённых от холодных ветров; зимой используют укрытия. Лимоны выращивают также как комнатное растение (например, Лимоны Мейера, карликовый гибрид Лимона и апельсина). Плодовыми культурами являются и другие гибриды Лимона, например Лимон Кузнера (гибрид с трифолиатой). Размножают Лимон прививкой и черенками. Основная болезнь - мальсекко.