ФЕСПИД (др.-греч. Θέσπις)

Древнегреческий трагический поэт.

Уроженец дема Икария в Аттике. Считается создателем античной трагедии. Ввел в драматическое представление, ранее полностью исполнявшееся только одним дифирамбическим хором, протагониста-корифея, который изображал мифического или исторического персонажа. Хор вел с ним диалог и заполнял паузы между монологами. Исполнял сам роль протагониста в своих драмах.

Первое выступление Феспида в Афинах могло состояться около 560 г. до н. э., так как, по сообщению Плутарха, пьесы, разыгрываемые Феспидом, видел Солон. В 534 г. до н. э. на учрежденном Писистратом общегосударственном празднике Великие Дионисии Феспид представил одну из своих трагедий и стал первым победителем главного афинского состязания драматургов.

Феспид впервые начал изменять свое лицо на сцене для того, чтобы точнее передать характер изображаемого персонажа. Первоначально, по свидетельству Свиды, он мазал лицо белилами, а впоследствии стал использовать маски, изготовленные из льна. Таким образом, Феспида можно считать изобретателем театральной маски.

По выражению Горация, Феспид «возил театр на телегах» (Horat. Ars, 276). По всей вероятности, он представлял свои драмы в демах Аттики на празднествах, посвященных Дионису, и, разыгрывая ту или иную пьесу, использовал свою телегу в качестве реквизита.

Ни одно из произведений Феспида не сохранилось до нашего времени. В лексиконе Свиды упоминаются названия четырех его пьес: «Погребальные игры в честь Пелия» или «Форбант», «Жрецы», «Юноши», «Пенфей». Сюжеты этих трагедий, очевидно, были заимствованы из широкого круга греческих мифов и легенд, а не только из сказаний, связанных с Дионисом.

Исторические источники :

Аристофан. Осы, 1478;

Плутарх. Солон, 29, 4;

Квинт Гораций Флакк. О поэтическом искусстве, 275-277;

Диоген Лаэртский. 3, 56;

Афиней. I, 22a;

Лексикон Свиды s. v. Θέσπις.