ЭСХИЛ (др.-греч. Αἰσχύλος)

Древнегреческий драматург, трагический поэт.

Родился в аттическом городе Элевсине в семье Эвфориона. Происходил из знатного рода, имевшего, по всей видимости, отношение к Элевсинским мистериям . Впервые выступил в состязании трагиков около 500 г. до н. э., в возрасте 25 лет, но первый приз ему удалось выиграть только к сорока годам в 484 г. до н. э. Семья Эсхила принимала деятельное участие в Греко-персидских войнах . Его брат Кинегир умер от ран, полученных при Марафоне (490 г. до н. э.), когда пытался овладеть неприятельским кораблем. Другой брат, Аминий, в битве при Саламине (480 г. до н. э.) командовал кораблем, начавшим сражение. Сам Эсхил сражался при Марафоне, у Саламина и при Платеях (479 г. до н.э.) и считал свои военные заслуги намного более важными, чем драматургические.

Начиная с 484 г. до н. э. Эсхил удостаивался первого места на драматических состязаниях, по меньшей мере, 13 раз. Уже в расцвете славы и достигнув зрелого возраста, Эсхил встретился с сильным противником в лице молодого Софокла , который в 486 г. до н. э. одержал над ним победу. Это событие, возможно, побудило Эсхила на некоторое время оставить Афины и переселиться в Сицилию, где он был радушно принят при дворе сиракузского тирана Гиерона . Здесь была повторно поставлена его трагедия «Персы», а в 476 до н. э. на местную сицилийскую тему была написана не дошедшая до нас драма «Этнянки», в которой прославлялся основанный Гиероном у подошвы горы Этны одноименный город. В 467 г. до н. э. Эсхил уже вновь был в Афинах на постановке своей трагедии «Семеро против Фив», а в 458 г. до н. э. его шедевр, «Орестея», единственная дошедшая до нас греческая трилогия, удостоилась первой премии. Под конец жизни Эсхил вновь переселился на остров Сицилию, где и умер в 456 г. до н. э. в городе Геле.

Античные ученые считали Эсхила автором 90 драматических произведений – трагедий и сатировских драм. Не менее 80 его пьес в настоящее время известно по заглавиям, из которых обычно видно, какой мифологический материал в драме разрабатывался; до нашего времени сохранились целиком только 7 трагедий. Трагедию «Просительницы», по-видимому, следует датировать 2-й пол. 470-х гг., хотя ряд исследователей предлагает другой вариант датировки – 463 г. до н. э. Драма «Персы» была представлена на сцене в 472 г. до н. э., а «Семеро против Фив» – в 467 г. до н. э. Точная дата постановки трагедии «Прометей прикованный» (некоторые исследователи ставят под сомнение авторство Эсхила) неизвестна, но по стилистическим признакам ее, как правило, относят к поздним трагедиям Эсхила. Трилогия «Орестея», включающая в себя драмы «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Эвмениды» была показана афинской публике в 458 г. до н. э.

Наиболее значительным изменением в технике драмы оказалось введение Эсхилом в сценическое действие второго актера. По всей видимости, Эсхил сам играл главные роли в своих трагедиях и сам выбирал второго актера, который был его постоянным помощником. Традиция приписывает Эсхилу изобретение особой обуви для трагических актеров – котурнов , введение раскрашенных полотняных масок в представление, установление формы трагического костюма, сохранившейся до конца существования греческой драмы лишь с небольшими изменениями, которые были внесены последующими трагиками.

Аттическая трагедия до Эсхила была еще очень проста и сохраняла тесную связь с лирической поэзией. В ней преобладали песни хора, и она содержала слишком мало драматических элементов. Добавление к действию второго актера, осуществленное Эсхилом, разительно изменило характер трагедии и предоставило возможность разворачивать перед глазами зрителей настоящие драматические конфликты. В ранних трагедиях поэт делал акцент на самом действии, а не на героях. В более поздних его драмах внимание переместилось уже непосредственно к главным персонажам пьес. Это, наряду с применением разнообразной сценической обстановки, технических приспособлений, масок и костюмов, оживило действие и возвело драму из элемента религиозного культа в вид искусства. Таким образом, Эсхил, хотя и не был первым драматическим поэтом, явился подлинным «отцом трагедии». В его творчестве греческая трагедия достигла своей полной зрелости и стала самостоятельным литературным жанром, отвечавшим новым запросам общественной жизни.

Сочинения :

Aeschyli septem quae supersunt tragoediae / Ed. D. Page. Oxford, 1972;

Эсхил. Трагедии / Пер. С. Апта. М., 1971;

Эсхил. Трагедии / Пер. В. Иванова. М., 1989.