ЭККИКЛЕМА (ἐκκύκλημα)

Одна из театральных машин, которые использовались в античном театре.

Театральная машинерия была важным средством организации театрального пространства в древнегреческом театре, она выполняла и более частные задачи сценического воплощения замысла драматурга. Так, с помощью эккиклемы отчасти решалась весьма сложная для авторов проблема – представить зрителю то, что мыслилось как происходящее «за сценой» (например, внутри дома), – решалась посредством специальной машины – эккиклемы (ἐκκύκλημα). Эта машина представляла собой деревянную платформу на колесах, которая выкатывалась по ходу действия в случае необходимости. На ней стояли актеры, изображавшие происшедшее за сценой; чаще всего это было убийство, которое по обычаю не принято было показывать в театре. Именно так, например, в «Орестее» Эсхила предстает перед зрителями Клитемнестра у тел Агамемнона и Кассандры, а затем Орест – над трупами Эгисфа и матери.

Автор статьи: О.В. Кулишова