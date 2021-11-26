ДЕВТЕРАГОНИСТ (др.-греч. δευτεραγωνιστής)

Второй актер в драматическом представлении в древнегреческом театре.

Второго актера в трагедию, согласно традиции, ввел Эсхил (Aristot. Poet., 4, 1449 а 15-18; Vit. Aesch., 15). Ведущая роль в спектакле принадлежала первому актеру – протагонисту (πρωταγωνιστής). Именно протагонистов распределял между поэтами архонт-эпоним. Далее протагонист, по-видимому, сам выбирал для себя второго актера – девтерагониста (от др.-греч. δεύτερος «второй» и ἀγωνιστής «состязающийся», «борец», ср.: ἀγωνίζομαι «состязаться (на общественных играх, сцене и пр.)» и третьего – тритагониста (τριταγωνιστής). Поллукс упоминает о правой сценической двери как о месте выхода второго актера (IV, 124), но большинство исследователей полагает, что в этом случае мы имеем дело лишь с обобщением лексикографом отдельного, конкретного случая.

Как определялись роли для второго актера, неизвестно, как и, в целом, принципы распределения ролей между тремя актерами. Девтерогонисты, по-видимому, исполняли роли таких лиц, которые должны были взаимодействовать на сцене с главными персонажами, например, на их долю в трагедиях Софокла часто приходились женские роли, такие как Исмена, Хрисофемида, Антигона в трагедии «Эдип в Колоне».

См. также: Актёр, в древнегреческом театре .

Автор статьи: О.В. Кулишова