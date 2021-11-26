«БОГ ИЗ МАШИНЫ» (др.-греч. θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, лат. deus ex machine).

Драматургический прием в древнегреческом театре V в. до н.э., вошедший в поговорку.

В античном театре существовали специальные механизмы, которые позволяли персонажам спускаться или подниматься на самый верхний уровень театрального пространства – «театральное небо», куда обычно помещали божественных персонажей.

Подобные машины применялись чаще всего для появления божественных персонажей в финале. Иногда такое появление божества, разрешавшего все хитросплетения сюжета, не было подготовлено предшествующим ходом действия и оказывалось неожиданным, что дало начало бытовавшей уже в античности поговорке «бог из машины» θεὸς ἀπὸ μηχανῆς (лат. deus ex machine). Такой драматургический прием, судя по насмешкам, которые мы встречаем у Аристофана, активно использовался в трагедиях Еврипида и вообще в трагедиях последних двух десятилетий V в. до н. э.

В современном языке это выражение употребляется для указание на неожиданное разрешение трудной ситуации, которое не является следствием естественного течения событий, а вызвано вмешательством извне.

Автор статьи: О.В. Кулишова