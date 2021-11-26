АГАФOН, АГАТОН (др.-греч. Ἀγάθων)

Афинский трагический поэт.

Агафон, сын Тисамена, младший современник и друг Еврипида . Отличался красотой, богатством и утонченным нравом, что сделало его предметом насмешек комедиографов. Аристофан представил его в своих пьесах как изнеженного любимца женщин.

Одержал свою первую победу в драматических состязаниях на празднике Ленеи в 416 г. до н. э. Блестящий разговор об этой победе приводится в «Пире» Платона (194e -197). Около 408 г. до н. э. отправился в Пеллу ко двору македонского царя Архелая, где, по всей видимости, и умер под конец 94-й олимпиады (404-401 гг. до н. э.).

От его творчества до нашего времени сохранились немногочисленные фрагменты и несколько названий драм: «Антей» или «Цветок», «Музы», «Фиест», «Телеф», «Алкмеон». Наибольшего внимания из них заслуживает «Антей» – единственная греческая драма V в. до н. э., сюжет которой основан не на мифе или каком-либо историческом событии, а был полностью придуман автором. Эта пьеса упоминается Аристотелем в «Поэтике» (1451b) в качестве примера трагедии, способной увлечь и захватить зрителя несмотря на то, что все события и персонажи в ней являются вымыслом драматурга.

Хоровые песни в драмах Агафона не были связаны с сюжетом, а имели характер вольных музыкально-танцевальных вставок, заполняющих паузы между актами. Стиль Агафона характеризовался частым использованием риторических фигур и речевых украшений, а также отличался особой музыкальностью, восходящей к аттическому дифирамбу.

Исторические источники :

Аристофан. Фесмофоры, 59, 106; Лягушки, 83-85; Женщины в народном собрании, 100;

Платон. Пир, 194e -197;

Аристотель. Поэтика, 9, 18;

Плутарх. Пир семи мудрецов, 3, 1 p. 645 e;

Элиан. Пестрые рассказы, XIV, 13;

Лексикон Свиды s. v. Ἀγάθων.

Фрагменты :

Nauck A. Tragicorum graecorum fragmenta. Leipzig, 1889.