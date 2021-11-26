ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - в Древ­ней Гре­ции, са­мые ав­то­ри­тет­ные об­ще­гре­че­ские ре­лигиозные празд­не­ст­ва и спор­тив­ные со­стя­за­ния.

Про­во­ди­лись 1 раз в 4 го­да в честь Зев­са Олим­пий­ско­го в Олим­пии (Эли­да, северо-западная часть Пе­ло­пон­не­са). Ми­фо­ло­гическая тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет ос­но­ва­ние Олимпийских игр Ге­рак­лу Идей­ско­му (од­но­му из пя­ти брать­ев, ох­ра­няв­ших мла­ден­ца Зев­са), са­мо­му Зев­су (по­сле по­бе­ды над Кро­но­сом), Пе­ло­пу (по­бе­див­ше­му Эно­мая), Ге­рак­лу (сы­ну Зев­са, одер­жав­ше­му по­бе­ду над Ав­ги­ем) и не­ко­то­рым другим ми­фо­ло­гическим ге­ро­ям. Со­глас­но ис­то­рической тра­ди­ции, Олимпийские игры бы­ли «во­зоб­нов­ле­ны» в 776 году до н. э. элей­цем Ифи­том и спар­тан­цем Ли­кур­гом, ко­то­рые со­ста­ви­ли до­го­вор об эке­хей­рии - свя­щен­ном пе­ре­ми­рии, объ­яв­ляе­мом на вре­мя под­го­тов­ки и про­ве­де­ния Олимпийских игр. Этот до­го­вор был вы­ре­зан на брон­зо­вом дис­ке, хра­нив­шем­ся в Олим­пии. Кон­троль над Олим­пий­ским свя­ти­ли­щем и ор­га­ни­за­цию Олимпийских игр осу­ще­ст­в­лял по­лис Эли­да. К уча­стию в Олимпийских играх до­пус­ка­лись толь­ко пол­но­прав­ные гра­ж­да­не греческих по­ли­сов (позд­нее в иг­рах уча­ст­во­ва­ли так­же рим­ля­не).

Олимпийские игры на­чи­на­лись в пер­вое пол­но­лу­ние по­сле лет­не­го солн­це­стоя­ния и про­дол­жа­лись 5 дней. Пер­вый день был по­свя­щён жерт­во­при­но­ше­ни­ям и другим религиозным дей­ст­ви­ям. Ат­ле­ты, их от­цы и бра­тья, а так­же учи­те­ля гим­на­сти­ки (тре­не­ры) пе­ред ста­ту­ей Зев­са в бу­лев­те­рии при­но­си­ли клят­ву не на­ру­шать обы­ча­ев и за­ко­нов Олимпийских игр. В по­сле­дую­щие три дня про­хо­ди­ли спор­тив­ные со­стя­за­ния. К бе­го­вым дис­ци­п­ли­нам от­но­си­лись: бег на ста­дий (олим­пий­ский ста­дий был ра­вен чуть бо­лее 192 м), двой­ной бег, длин­ный бег, го­п­ли­то­дро­мос [бег в бое­вых дос­пе­хах (шлем, по­но­жи, щит); за­тем этот вид бе­га осу­ще­ст­в­лял­ся толь­ко со щи­том]. Еди­но­бор­ст­ва бы­ли пред­став­ле­ны борь­бой, ку­лач­ным бо­ем, пан­кра­тио­ном (со­стя­за­ние, со­че­таю­щее борь­бу и ку­лач­ный бой с ис­поль­зо­ва­ни­ем уду­шаю­щих и бо­ле­вых приё­мов). Про­во­ди­лись так­же со­стя­за­ния в пен­тат­ло­не (пя­ти­бо­рье: бег, прыж­ки в дли­ну, ме­та­ние ко­пья и дис­ка, борь­ба). На Олим­пий­ском ип­по­дро­ме про­хо­ди­ли со­стя­за­ния ко­лес­ниц и скач­ки вер­хом на ло­ша­дях. Про­грам­ма Олимпийских игр ино­гда из­ме­ня­лась. Со­стя­за­ния про­во­ди­лись в двух воз­рас­тных ка­те­го­ри­ях: муж­чи­ны и маль­чи­ки. За хо­дом со­рев­но­ва­ний сле­ди­ли спе­ци­аль­но вы­бран­ные из чис­ла гра­ж­дан Эли­ды су­дьи - эл­ла­но­ди­ки; в раз­ное вре­мя их бы­ло от 2 до 12 человек. В по­след­ний день про­хо­ди­ло на­гра­ж­де­ние по­бе­ди­те­лей Олимпийских игр - олим­пио­ни­ков вен­ком из вет­вей ди­кой мас­ли­ны, по­сле тор­же­ст­вен­но­го жерт­во­при­но­ше­ния ор­га­ни­за­то­ры игр при­гла­ша­ли по­бе­ди­те­лей на пир. Олим­пио­ни­ки поль­зо­ва­лись ува­же­ни­ем по всей Гре­ции, а в род­ных по­ли­сах они по­лу­ча­ли различные при­ви­ле­гии и мог­ли реа­ли­зо­вать свою по­пу­ляр­ность, например в по­ли­тической жиз­ни. Со 2-й половины VI века до н. э. по­бе­ди­те­ли Олимпийских игр по­лу­чи­ли пра­во ус­та­нав­ли­вать в Олим­пии ста­туи с со­от­вет­ст­вую­щей над­пи­сью в па­мять о сво­ей по­бе­де. Ста­туи ат­ле­тов-по­бе­ди­те­лей со­з­да­ва­ли луч­шие скульп­то­ры Гре­ции (Ми­рон, По­ли­клет, Ли­сипп и др.); греческие по­эты (Пин­дар и др.) про­слав­ля­ли их по­бе­ды в спе­ци­аль­но на­пи­сан­ных по это­му слу­чаю одах. Са­мым по­чёт­ным бы­ло по­бе­дить на всех че­ты­рёх об­ще­гре­че­ских со­рев­но­ва­ни­ях (кро­ме О. и., об­ще­гре­че­ский ста­тус име­ли ещё Ист­мий­ские игры, Не­мей­ские иг­ры и Пи­фий­ские иг­ры) в те­че­ние че­ты­рёх­лет­не­го цик­ла; та­ких по­бе­ди­те­лей на­зы­ва­ли пе­рио­до­ни­ка­ми. Олимпийские игры при­вле­ка­ли к се­бе де­сят­ки ты­сяч зри­те­лей со все­го Сре­ди­зем­но­мо­рья и При­чер­но­мо­рья. Во вре­мя Олимпийских игр пе­ред зри­те­ля­ми вы­сту­па­ли ора­то­ры, фи­ло­со­фы, по­эты. Жен­щи­ны на Олимпийские игры не до­пус­ка­лись. Греческий ис­то­рик Ти­мей в начале III века до н. э. пред­ло­жил счёт по Олим­пиа­дам в ка­че­ст­ве ос­но­вы об­ще­гре­че­ской хро­но­ло­гии. Олимпийские игры про­во­ди­лись поч­ти до конца IV века н. э., по­ка не бы­ли запре­ще­ны римским императором Фео­до­си­ем I, как и все ос­таль­ные языческие куль­ты. В 1896 году Олимпийские игры бы­ли во­зоб­нов­ле­ны по ини­циа­ти­ве П. де Ку­бер­те­на. Ис­сле­до­ва­ния по различным про­бле­мам спор­та в Древ­нем ми­ре, вклю­чая Олимпийские игры, пуб­ли­ку­ют­ся в еже­год­ном журнале «Ni­kepho­ros» (с 1988 года).

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