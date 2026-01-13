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В этом выпуске кандидат исторических наук, антиковед Сергей Прокопенко и доктор исторических наук Сергей Ярцев поднимают римский штандарт на берегах Боспора Киммерийского. Вместе с ними мы отправимся в далёкие северные провинции Империи, чтобы выяснить — как легионеры и купцы с Апеннинского полуострова оказались у Меотидского болота, ныне известного как Азовское море, насколько глубоко проникло римское влияние в жизнь местных греческих и варварских народов и какие следы этого удивительного соседства можно найти в Крыму и на Кубани до сих пор. Мы узнаем, чем закончилась попытка Рима цивилизовать самый дикий край Ойкумены.