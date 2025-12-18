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Историк и антиковед Сергей Прокопенко расскажет про античные осколки русского юга или, если быть более точными, об античных государствах северного Причерноморья. Когда античностью, наконец, заинтересовались и начали усиленно изучать? Что представлял из себя греческий проект? Кто первый из отечественных исследователей применил методику квадратно-послойныx исследований? Как развивались античные государства северного Причерноморья? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой лекции.