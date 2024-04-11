СКИФЫ

Ски́фы (древнегреч. Σκύθαι, аккад. I/Aš­ku­zăia) — кочевой народ, говоривший на одном из восточноиранских языков и населявший степи между Дунаем и Доном в середине VIII — начале III в. до н. э. Его самоназвание использовалось античными авторами расширительно для обозначения разных оседлых и кочевых этносов Сев. Причерноморья, а также кочевников евразийских степей, в том числе их восточной части. В VII в. до н. э. совершали набеги в Переднюю Азию: засвидетельствованы аккадскими источниками в Мидии и Манне в 670-е до н. э. Античная традиция сообщает об их владычестве над Азией, длившемся 8 или 28 лет, и о подчинении ими Мидии. Видимо, речь идет об одном или нескольких удачных походах 620-х до н. э., в ходе которых С. доходили до границ Египта. Царем С. в это время был Мадий, сын Прототия (Партатуа аккадских текстов). Около 513 до н. э., при царе С. Иданфирсе, персидский царь Дарий I вторгся в Скифию, но был вынужден отступить. Дядей Иданфирса был мудрец Анахарсис, учившийся философии в Афинах. В позднее время он был идеализирован, стал излюбленным образом киников, воплощением варварской мудрости, и был включен в канон «семи мудрецов». На рубеже VI–V вв., видимо, образуется крупное скифское царство, которое подчиняет себе народы лесостепи и греческие города Сев.-Зап. Причерноморья (Никоний, Тиру, Ольвию и Керкинитиду); грекам Боспора удается отстоять свою независимость. Известны его цари Ариапиф, Скил, Октамасад и, вероятно, Эминак. Видимо, в последней четверти V в. до н. э. скифское царство распалось и греческие города обрели независимость. В IV в. до н. э. в западной части региона возникло царство Атея, который успешно воевал против трибаллов и истриан во Фракии и соперничал с Македонией; в 339 до н. э. он погиб в битве против Филиппа Македонского в возрасте 90 лет. В 331/330 до н. э. С. нанесли поражение полководцу Александра Македонского Зопириону. Скифская культура в причерноморской степи прекратила свое существование в начале III в. до н. э. Падение Великой Скифии, видимо, объясняется сочетанием ряда факторов (климатические изменения, экономический кризис), среди которых главными были вторжение сарматов с востока и кельтов с запада. Позже С. удержались в Крыму, в низовьях Днепра и в Добрудже (Малая Скифия), где перешли к оседлому земледелию и были сильно эллинизированы. Во 2-й половине II в. до н. э. в Крыму существовало сильное царство С. со столицей в Неаполе (ныне Симферополь); его царем был Скилур, а затем Палак . Оно контролировало центральный и западный Крым (кроме Херсонеса) и Нижнее Поднепровье, включая Ольвию, и было в союзе с Боспором. Крымское царство и менее значительная Малая Скифия в Добрудже были разгромлены Митридатом Евпатором (100–107). Впоследствии С. ассимилировались с другими этническими группами, в том числе таврами и сарматами. В римскую и византийскую эпоху название С. использовалось как архаизирующее обозначение разных северных народов (например, славян или тюркоязычных кочевников), не имевших к С. отношения. Археологический термин «скифская культура» относится к материальной культуре не только С., но и других народов (киммерийцы, население лесостепи). Ее зона распространения — степь и лесостепь Восточной Европы во 2-й половине VIII — начале III вв. Некоторые элементы этой культуры (формы конской узды и во­оружения, искусство «звериного стиля») близки, но не идентичны аналогичным чертам разных культур евразийских степей, вплоть до Монголии. Поэтому термин часто употребляется расширительно («С. культура Алтая, Сибири, Урала» и т. д.), что приводит к ошибкам. Позднескифская культура существовала в Крыму и Нижнем Приднепровье в III в. до н. э. — III в. н. э. С археологической точки зрения она не является продолжением скифской культуры и имеет с ней мало общего, подтверждая высокий уровень эллинизации поздних С.

Лит. : Алексеев А. Ю . Хронография европейской Скифии VII–IV вв. до н. э. СПб., 2003; Иванчик А. И . Киммерийцы и скифы. М., 2001; Ильинская В. А., Тереножкин А. И . Скифия VII–IV вв. до н. э. Киев, 1983; Ivantchik A . Scythians // Encyclopædia Iranica, 2018, URL:http://www.iranicaonline.org/articles/scythians. А. И. Иванчик .