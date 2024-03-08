САРМАТЫ

Сармáты ( лат. Sarmatae; древнегреч. Σαρμάται) — собирательное название народов (экзо-макроэтноним), принадлежавших преимущественно к североиранской языковой группе, кочевников и земледельцев. В III в. до н. э. — III в. н. э. С. — обитатели Сарматии, культурно-исторической области в Сев. Причерноморье, на месте предшествовавшей ей Скифии. Причины замены в нарративной традиции одного этно-хоронима другим не до конца ясны, основной версией является военное завоевание. В эпиграфических источниках этноним С. встречается редко. Различные племена С. принимали активное участие в политических событиях в Сев. Причерноморье. Царь С. Гатал упомянут среди участников договора малоазийских государств 179 до н. э. Между Борисфеном и Истром Страбон называет языгов, ургов, царских сарматов и роксоланов. Языги в начале I в. н. э. продвинулись далеко на запад. Обитавшие к востоку от Танаиса аорсы и сираки участвовали в конфликтах на Боспоре, позже на той же территории упоминаются аланы. Область распространения сарматской археологической культуры не совпадает с ареалом распространения сарматских племен.

Лит .: Полин С. В . От Скифии к Сарматии. Киев, 1996. Скрипкин А. С . Сарматы. Волгоград, 2017; Мордвинцева В. И . Сарматская археологическая культура: от спекулятивной модели к сетевой // Вестник древней истории. № 4. 2020. С. 1058–1079. В. И. Мордвинцева.