ПАТРЕЙ
ПАТРЕЙ - Патрэй, Патраей, древний город в Северном Причерноморье.
Упоминается античными авторами Гекатеем Милетским, Страбоном, Скилаком из Карианды, считавшим, что Патрей находится в Синдике. Отождествляется с городищем у поселка Гаркуша (Темрюкский район Краснодарского края, Россия) на северном берегу Таманского залива, частично затопленным морем. Состоит из обширного поселения и крепости-«батарейки», расположенной в его восточной части. Обследования с 1853 года. Раскопки с 1928 года (А.С. Башкиров, С.Ф. Войцеховский), систематические: Башкиров (1948-1951, 1961, 1962 годы), Н.И. Сокольский и Р. А. Стручалина (1964-1966, 1968-1970 годы), Б.Г. Петерс (1985-1989), А.П. Абрамов (1990-2010), В.Н. Таскаев (1990-2006), А.Г. Васильев (2000-2005).
Поселение с позднего бронзового века (поздний этап сабатиновской культуры). Город основан ионийскими греками (вероятно, милетянами) во 2-й четверти VI века до нашей эры как центр сельско-хозяйственной округи. Около 438 года Патрей был включён в Делосский союз; при царе Сатире I (433/432-389/388) - в состав Боспорского государства. Наибольшего расцвета Патрей достиг в IV-II века., когда площадь городского ядра составляла около 8 га. Его северная, меньшая часть («Верхний город»), была укреплена рвом («Нижний город» ныне находится под водой). Предместья, состоявшие из усадеб, занимали не менее 40 га. В ближайшей округе вдоль древних дорог располагались сельские усадьбы. Окружающая равнина была размежёвана на наделы от 2,7 до 14,7 га. Центр Патрея постепенно смещался в восточный сектор, перейдя в него в 1-й половине III века. При царе Асандре (по одной из версий 49/48-21/20 годы до нашей эры) была построена крепость (почти прямоугольная в плане, имела площадь около 7 тысяч м2, 4 угловые и 2 воротные башни), входившая в систему обороны «острова» (северо-западная часть современного Таманского полуострова), состоявшую из 11 крепостей. Как и другие, она погибла во время правления Савромата I (93-123 годы нашей эры). Около середины I века до нашей эры Патрей был разрушен, позднее существовал как сельское поселение. На I-IV века нашей эры приходится новый расцвет Патрея, пережившего варварские нашествия середины III века. Для V-VII веков жизнь зафиксирована только на остатках крепости. В хазарский период (VIII-IX века) поселение снова выросло (16 га). Тмутараканский период (X-XI веков) был временем его упадка, домонгольский (XII - начало XIII веков) - нового возрождения. В золотоордынское и турецко-татарское время (середина XIII-XVIII веков) здесь существовало большое (до 25 га) сельское поселение (на картах конца XVIII века - Пушукай).
Среди находок: представительная коллекция керамики (в том числе 90 типов амфор 2-й половины VI века до нашей эры - XIV век нашей эры; на некоторых - уникальные клейма); более 1,5 тысяч античных монет (в том числе 3 клада), греческие надписи, терракотовые статуэтки, фрагменты мраморных скульптур, архитектурные детали, орудия и инструменты, оружие, украшения.