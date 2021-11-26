ПАТРЕЙ

ПАТРЕЙ - Патрэй, Патраей, древний город в Северном При­чер­но­мо­рье.

Упо­ми­на­ет­ся ан­тич­ны­ми ав­то­ра­ми Ге­ка­те­ем Ми­лет­ским , Стра­бо­ном, Ски­ла­ком из Ка­ри­ан­ды, счи­тав­шим, что Патрей на­хо­дит­ся в Син­ди­ке. Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с го­ро­ди­щем у поселка Гар­ку­ша (Тем­рюк­ский район Крас­но­дар­ско­го края, Рос­сия) на северном бе­ре­гу Та­ман­ско­го залива, час­тич­но за­то­п­лен­ным мо­рем. Со­сто­ит из об­шир­но­го по­се­ле­ния и кре­по­сти-«ба­та­рей­ки», рас­по­ло­жен­ной в его восточной час­ти. Об­сле­до­ва­ния с 1853 года. Рас­коп­ки с 1928 года (А.С. Баш­ки­ров, С.Ф. Вой­це­хов­ский), сис­те­ма­ти­че­ские: Баш­ки­ров (1948-1951, 1961, 1962 годы), Н.И. Со­коль­ский и Р. А. Стру­ча­ли­на (1964-1966, 1968-1970 годы), Б.Г. Пе­терс (1985-1989), А.П. Аб­ра­мов (1990-2010), В.Н. Тас­ка­ев (1990-2006), А.Г. Ва­силь­ев (2000-2005).

По­се­ле­ние с позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (позд­ний этап са­ба­ти­нов­ской куль­ту­ры). Го­род ос­но­ван ионий­ски­ми гре­ка­ми (ве­ро­ят­но, ми­ле­тя­на­ми) во 2-й четверти VI века до нашей эры как центр сельско-хозяйственной ок­ру­ги. Около 438 года Патрей был вклю­чён в Де­лос­ский со­юз ; при ца­ре Са­ти­ре I (433/432-389/388) - в со­став Бос­пор­ско­го го­су­дар­ст­ва. Наи­боль­ше­го рас­цве­та Патрей дос­тиг в IV-II века., ко­гда пло­щадь городского яд­ра со­став­ля­ла около 8 га. Его се­вер­ная, мень­шая часть («Верх­ний го­род»), бы­ла ук­ре­п­ле­на рвом («Ниж­ний го­род» ны­не на­хо­дит­ся под во­дой). Пред­ме­стья, со­сто­яв­шие из уса­деб, за­ни­ма­ли не ме­нее 40 га. В бли­жай­шей ок­ру­ге вдоль древ­них до­рог рас­по­ла­га­лись сель­ские усадь­бы. Ок­ру­жаю­щая рав­ни­на бы­ла раз­ме­жё­ва­на на на­де­лы от 2,7 до 14,7 га. Центр Патрея по­сте­пен­но сме­щал­ся в восточный сек­тор, пе­рей­дя в не­го в 1-й половине III века. При ца­ре Асан­д­ре (по од­ной из вер­сий 49/48-21/20 годы до нашей эры) бы­ла по­строе­на кре­пость (поч­ти пря­мо­уголь­ная в пла­не, име­ла площадь около 7 тысяч м2, 4 уг­ло­вые и 2 во­рот­ные баш­ни), вхо­див­шая в сис­те­му обо­ро­ны «ост­ро­ва» (северо-западная часть современного Та­ман­ско­го полуострова), со­сто­яв­шую из 11 кре­по­стей. Как и другие, она по­гиб­ла во вре­мя прав­ле­ния Сав­ро­ма­та I (93-123 годы нашей эры). Око­ло середины I века до нашей эры Патрей был раз­ру­шен, позд­нее су­ще­ст­во­вал как сель­ское по­се­ле­ние. На I-IV века нашей эры при­хо­дит­ся но­вый рас­цвет Патрея, пе­ре­жив­ше­го вар­вар­ские на­ше­ст­вия середины III века. Для V-VII веков жизнь за­фик­си­ро­ва­на толь­ко на ос­тат­ках кре­по­сти. В ха­зар­ский пе­ри­од (VIII-IX века) по­селе­ние сно­ва вы­рос­ло (16 га). Тму­та­ра­кан­ский пе­ри­од (X-XI веков) был вре­ме­нем его упад­ка, до­мон­голь­ский (XII - начало XIII веков) - но­во­го воз­ро­ж­де­ния. В зо­ло­то­ор­дын­ское и ту­рец­ко-та­тар­ское вре­мя (середина XIII-XVIII веков) здесь су­ще­ст­во­ва­ло боль­шое (до 25 га) сель­ское по­се­ле­ние (на кар­тах конца XVIII века - Пу­шу­кай).

Сре­ди на­хо­док: пред­ста­ви­тель­ная кол­лек­ция ке­ра­ми­ки (в том числе 90 ти­пов ам­фор 2-й половины VI века до нашей эры - XIV век нашей эры; на не­ко­то­рых - уни­каль­ные клей­ма); бо­лее 1,5 тысяч ан­тич­ных мо­нет (в том числе 3 кла­да), греческие над­пи­си, тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки, фраг­мен­ты мра­мор­ных скульп­тур, ар­хитектурные де­та­ли, ору­дия и ин­ст­ру­мен­ты, ору­жие, ук­ра­ше­ния.

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