Пала́к
Пала́к (древнегреч. Πάλακος) (до 114–110? до н. э.) — один из сыновей и, вероятно, наследник скифского царя Скилура. П. возглавил войско скифов во время военных действий 113 до н. э. против пришедшего на помощь Херсонесу Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора, в результате которых скифы потерпели поражение. Около 112 до н. э. П. привлек на свою сторону 50‑тысячное войско роксолан во главе с Тасием и снова был разбит Диофантом. Его именем, по-видимому, была названа крепость Палакий — одно из трех укреплений, построенных, согласно Страбону, Скилуром и его сыновьями.
Лит.: Соломоник Э. И. Сравнительный анализ свидетельств Страбона и декрета в честь Диофанта о скифских царях // Вестник древней истории. 1977. № 3. С. 53–63; Виноградов Ю. Г. Вотивная надпись дочери царя Скилура из Пантикапея и проблемы истории Скифии и Боспора во II в. до н. э. // Вестник древней истории. 1987. № 1. С. 55–87. Высотская Т. Н. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев, 1994. В. И. Мордвинцева.