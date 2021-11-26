ОЛЬВИЯ (др.-греч. Ὀλβία)

Античный город на северном побережье Черного моря.

Название происходит от древнегреческого ὄλβιος – счастливый, процветающий. Ольвия была основана колонистами из Милета в первой четверти VI в. до н.э. на правом берегу Днепро-Бугского лимана, к югу от современного Николаева и села Парутино, и вскоре поглотил соседнее поселение Борисфен (Березань) , ставшее одной из ольвийских гаваней. Городу принадлежали обширные сельскохозяйственные земли (хора) на обоих берегах лимана.

Ольвия располагался на двух речных террасах, образующих Верхний и Нижний город, занимая в период расцвета (V-III вв. до н.э.) площадь ок. 50 га. Город был окружен крепостной стеной с башнями, в южной части находилась цитадель. На рубеже VI-V вв. землянки сменяются каменными домами. Ольвия строилась по гипподамовой системе – улицы, проложенные под прямым углом, делили город на кварталы, в центре Верхнего города находились агора (торговая площадь) и теменос (священный участок с храмами и алтарями), в нижнем городе размещались ремесленные кварталы и порт. В Ольвии находились резиденции скифских вождей, торговавших с греками. В городе были храмы Зевса, Аполлона, Асклепия и других божеств. В V в. до н.э. Ольвию посещает историк Геродот .

Основу ольвийской экономики составлял экспорт в Грецию хлеба, кожи, рыбы и рабов; импортировались вино, оливковое масло, керамика и предметы роскоши, часть которых перепродавалась вождям и аристократии местных скифских племен. В Ольвии были свои металлообрабатывающие, ювелирные, керамические мастерские, центры рыбозасолки и других ремесел. Их продукция была предназначена не только на внутренний, но и внешний, скифский, рынок. Город чеканил свою серебряную, медную и эпизодически золотую монету. Ольвия была полисом: действовали народное собрание и совет, коллегии ежегодно избираемых магистратов (архонты, стратеги, коллегия девяти, коллегия семи и пр.).

В 331 г. до н.э. Зопирион, полководец Александра, предпринял неудачную попытку осады Ольвии. В III-II вв. до н.э. город переживает кризис, обусловленный изменениями на хлебном рынке Средиземноморья (появление египетского зерна) и активизацией соседних племен. Представление о ситуации в Ольвии того времени дают надписи, особенно декрет в честь Протогена. Во II в. Ольвия становится зависимой от скифского царя Скилура, а после разгрома скифов Митридатом VI вошла в состав его государства. В середине I в. до н.э. город был разрушен гетами, был восстановлен, но прежней роли уже не играл. На рубеже I-II вв. Ольвию посетил Дион Хризостом, написавший здесь «Борисфенитскую речь». Во II в. в Ольвии находился римский гарнизон, в начале III в. Ольвия была включена в состав Нижней Мезии. Город перестает существовать в IV в.

Исторические источники :

Надписи Ольвии. Inscriptiones Olbiae (1917-1965) / Под ред. Т. Н. Книпович и Е. И. Леви. Л., 1968

Русяева А. С. Граффити Ольвии Понтийской. Симферополь, 2010

Карышковский П. О. Монеты Ольвии. Киев, 1988

Иллюстрации :

Вид городища.

Монета Ольвии.

Золотой браслет, найденный в Ольвии.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев