МИРМЕКИЙ На чтение: 1 минута

Мирмекий ( древнегреч. Μυρμήκιον) — античный город на территории современного г. Керчь. Городище М. расположено на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса в черте г. Керчи. Обнаружен некрополь XI—IX вв. до н. э. В начале VI в. до н. э. основана греческая колония, в начале V в. до н. э. переросла в город, который позже вошел в состав Боспорского царства. Город имел плотную застройку и многочисленные винодельни. В середине I в. до н. э. разрушен и возродился в начале I в. как система усадеб. В середине II в. была построена монументальная гробница с рельефным мраморным саркофагом. М. разрушен в конце III в. н. э. В XIII—XV вв. здесь основана генуэзская колония Пондико. Раскопки ведутся с XIX в. по настоящее время. В 2003 найден клад из 99 электровых монет Кизика.

Лит. : Гайдукевич В. Ф. Античные города Боспора. Мирмекий. М., 1987; Мирмекийский клад. Каталог выставки. СПб., 2004; Мирмекий в свете новых археологических исследований. Каталог выставки. СПб., 2006; Виноградов Ю. А., Бутягин А. М. Мирмекийский саркофаг. СПб., 2019. А. М. Бутягин.