КЕПЫ

КЕПЫ - античный город на Таманском полуострове.

Иден­ти­фи­ци­ру­ет­ся с го­ро­ди­щем на на восточном берегу Таманского залива (Темрюкский район Краснодарского края, Россия). Раскопки Н. И. Сокольского (обосновал идентификацию Кепы) и Н. П. Сорокиной в 1957-1972 годах, Э. Я. Николаевой в 1973 году, В. Д. Кузнецова в 1984-1989 годах. Выделяют 12 хронологических горизонтов.

Основан около 570-х годов до нашей эры выходцами из Ми­ле­та (наиболее ранняя его апойкия на Таманском полуострове). Из ранних построек изучены дом из сырцового кирпича со складом из 30 амфор в подвале, ямы и др.; перекрывший их слой пожара интерпретируется как следы нападения на поселение в 3-й четверти VI века. С IV века город входил в состав Боспорского государства. По сообщению Эсхина, Кепы были подарены боспорскими тиранами Гилону, деду Де­мос­фе­на .

Экономический расцвет города относится к IV-II векам до нашей эры и к I-II векам нашей эры, когда его площадь достигла 20-25 га. Основу экономики Кепы составляло земледелие, садоводство, виноделие, животноводство. Для конца II - I века до нашей эры фиксируются следы разрушений и восстановительных работ. К I веку нашей эры относится строительство мощного, но возводившегося в спешке земляного вала, что может свидетельствовать о нависшей угрозе. Кепы продолжали оставаться типичным боспорским городом до IV века. Ряд построек, погребения и другие материалы относятся к V-VI векам нашей эры. В Сред­не­ве­ко­вье на мес­те Кепы су­ще­ст­во­ва­ло не­боль­шое сель­ское по­се­ле­ние.

От основания города до, по крайней мере, I века до нашей эры одним из основных в Кепы был культ Афродиты; можно говорить о существовании как минимум двух её храмов, расположенных в разных частях города. Изучались также каменные постройки (в том числе термы I века нашей эры и другие общественные здания), водостоки, винодельни. Открыты свидетельства керамического (гончарные горны, формы для терракотовых статуэток, клейма и др.), металлургического и косторезного производства, ткачества. Некрополь Кепы (изучено более 400 могил) включал подкурганные (в том числе Артюховский курган) и грунтовые захоронения. Для VI-IV века до нашей эры характерны погребения в ямах, есть выложенные сырцовым кирпичом, детские - в амфорах; особый интерес представляют захоронения VI-V века с оружием.

Наи­бо­лее бо­гат нек­ро­поль в IV-I веках до нашей эры; появляются могилы под черепицей, подбои, склепы, во II-I веках до нашей эры существовали трупосожжения с помещением праха в урну; уникально детское трупоположение в родосской амфоре, на которой процарапаны буквы греческого алфавита, от «альфы» до «о микрон». Более поздние погребения известны хуже; в склепах встречаются деревянные саркофаги, украшенные расписными налепами из глины и гипса.

Среди находок - мраморные архитектурные детали, черепица, расписная штукатурка, надгробия, посвятительные и другие надписи, уникальный мраморный рельеф V-IV века до нашей эры с изображением двух актёров, несущих Диониса, мраморная (в том числе знаменитая Афродита Таманская, голова куроса и др.) и терракотовая скульптура, ювелирные изделия, монеты (в том числе клады) и др.

Иллюстрация:

Ке­пы. Аф­ро­ди­та Та­ман­ская. Мра­мор. 2 в. до н. э. Ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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