ГРЕКО-СКИФСКОЕ ИСКУССТВО

Груп­па па­мят­ни­ков (про­из­ве­де­ния юве­лир­но­го ис­кус­ст­ва, то­рев­ти­ки, ва­зо­пи­си и другие), от­ра­жаю­щих син­тез древне-греческой куль­ту­ры с куль­ту­ра­ми ски­фов и других наро­дов Северного При­чер­но­мо­рья.

Г.-с. и. объ­е­ди­ня­ет ти­по­ло­гию, ико­но­гра­фию и тех­ни­ки др.-греч. иск-ва с эле­мен­та­ми зве­ри­но­го сти­ля – ани­ма­ли­стич. на­ту­ра­лиз­мом, ли­ней­ной сти­ли­за­ци­ей, об­раз­но­стью скиф­ской ми­фо­ло­гии. Ха­рак­тер­ны греч. трак­тов­ка скиф­ских сю­же­тов и реа­лий, ис­поль­зо­ва­ние греч. изо­бра­зит. мо­ти­вов в скиф­ских по сво­ему ти­пу ве­щах. Ра­бо­ты греч. мас­те­ров (бля­хи, зер­ка­ла), соз­дан­ные спе­ци­аль­но для сбы­та ски­фам, из­вест­ны с 6 в. до н. э. Пер­во­на­чаль­но ве­ду­щая роль в этом при­над­ле­жа­ла Оль­вии, позд­нее важ­ным цен­тром Г.-с. и. стал Пан­ти­ка­пей. Рас­цвет Г.-с. и. от­носит­ся к 4 – нач. 3 вв., ко­гда бы­ли соз­да­ны гре­бень из Со­ло­хи, пек­то­раль из Тол­стой мо­ги­лы, ам­фо­ра из Чер­том­лы­ка, куб­ки из Со­ло­хи, Гай­ма­но­вой мо­ги­лы, Куль-Обы и др. про­из­ве­де­ния. Наи­бо­лее цен­ные кол­лек­ции про­из­ве­де­ний Г.-с. и. хра­нят­ся в Эр­ми­та­же (С.-Пе­тер­бург) и Му­зее ис­то­рич. дра­го­цен­но­стей Ук­раи­ны (Ки­ев).

Иллюстрации:

Гре­ко-скиф­ское ис­кус­ст­во. Гре­бень из Со­ло­хи. Зо­ло­то. 1-я пол. 4 в. до н. э. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

Автор статьи: Ксе­но­фон­то­ва И.В.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)