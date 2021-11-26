ДИОСКУРИAДА На чтение: 1 минута

Диоскуриада (Диоскурия, греч. Διοσκουριάς, совр. г. Сухум) — город, основанный Милетом в третьей четверти VI в. до н. э. в Вост. Причерноморье.

В стране гениохов на месте более раннего поселения более раннего времени. Основание Д., которое связывали с плаванием аргонавтов, приписывали возницам легендарных Диоскуров — Амфистрату (Амфию), Реке, Керкию, Телехию. Обнаружены слои VI—III вв. до н. э., некрополь, ряд окрестных поселений, относящихся к хоре. Могильники и погребальный инвентарь указывают на значительное присутствие местного населения и увеличение греческого импорта с V в. до н. э. Д. была центром торговли с местным населением, куда съезжались многочисленные представители народов Кавказа и Прикаспия. В IV— III вв. до н. э. расширяется городская территория, осваивается сельская периферия. В III—I вв. до н. э. на хоре под контролем полисных властей развивается керамическое производство. На рубеже II—I вв. до н. э. Д. вошла в состав державы Митридата VI Евпатора , получила ограниченную автономию, чеканила монету, в 67 до н. э. при отступлении царя на Боспор предоставила ему убежище для зимовки. При Августе Д. была переименована в Себастополис, ко 2-й половине I в. н. э. пришла в запустение, но приняла римский гарнизон и стала частью Понтийского лимеса. С начала II в. н. э. подчинялась легату провинции Каппадокии и сохраняла значение укрепленного пункта до времени Юстиниана .

Лит.: Инадзе М. П. Причерноморские города древней Колхиды. Тбилиси, 1968; Воронов Ю. Н. Диоскуриада-Себастополис-Цхум. М., 1980; Габелия А. Н. Абхазия в предантичную и античную эпохи. Сухум, 2014.