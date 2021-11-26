БЕРЕЗАНЬ

Остров в Северо-Западном Причерноморье, древнейшая древнегреческая колония на Черном море, согласно Евсевию Кесарийскому , основанная в 647—646 до н. э.

Древние греки называли ее Борисфенидой (по названию реки Днепр, Борисфен), а не острова, носившего то же название (Борисфен), как считалось ранее). Геродот (IV.17.1) называл Б. «эмпорием борисфенитов». Отдель­ные археологические находки на острове относятся к последней трети VII в. до н. э., а большая часть — к более позднему времени.

Ко времени заселения Б. представляла собой полуостров, и греческая колония была изначально связана со степной зоной Сев. Причерноморья, прилегавшей к Днепро-Бугскому лиману. На протяжении столетий полуостров постоянно разрушался абразией и к началу эры стал островом.

Регулярные раскопки на Б. начались в начале XX в. (Г. Л. Скадовский с 1900—1901 на некрополе, Э. Р. Штерн в 1904 на городище).

В настоящее время их продолжают ученые Института археологии НАН Украины и Государственного Эрмитажа. Открыто более 800 погребений, среди них могилы, вырубленные в материковой скале, земляные гробницы , детские захоронения в амфорах и погребальных урнах, кремационные погребения VI—V вв. до н. э. Поселение в северной части острова имело удобную гавань, а также некрополь, где продолжаются многолетние археологические раскопки. Находки фрагментов ранней ионийской расписной керамики , архитектурных деталей, памятников письменности (граффити), характер городской застройки, антропонимика, религиозные обычаи и культы показывают, что первопоселенцами на «острове» являлись выходцы из Милета . Они выбрали место для поселения, руководствуясь стремлением поставлять в метрополию продовольствие и строительные материалы, которые поступали к ним от скифов-земледельцев и из лесостепной зоны. А само их переселение в Сев.-Зап. Причерноморье было вызвано избытком населения в связи с сокращением аграрной хоры Милета и других ионийских городов, по причине киммерийского вторжения в Малую Азию, нападений лидийцев и персов.

К началу VI в. до н. э. после прибытия новых групп колонистов из Ионии был расширен ареал поселения или начато заселение прилегающих районов на материке. Они приступили к основанию поселений в Нижнем Побужье, осваивая сельскую периферию, очевидно, входившую первоначально в состав формировавшейся хоры Борисфениды. В число новооснованных небольших поселений вошла Ольвия, впослед­ствии крупнейший полис региона.

В первой половине VI в. до н. э. две бывших ранее независимыми общины слились в один полис Ольвию, которую древние греки еще какое-то время называли Борисфенидой. В середине-начале 3-й четверти VI в. до н. э., после прибытия очередной группы ионийских переселенцев там началась политическая борьба, завершившаяся миром между противоборствующими группировками эпойков. В результате повысилось значение культа Аполлона Дельфиния, ибо победила партия тех, кто прибыл в Нижнее Побужье по повелению Дидимейского оракула для дальнейшего процветания и мира в полисе.

Во 2-й половине VI в. до н. э. в северо-западной части острова была предпринята попытка перепланировки поселения: наиболее ранние жилые постройки типа землянок или полуземлянок, сырцовые строения были снивелированы и возникла сеть кварталов согласно Гипподамовой системе застройки, разделенных пересекающимися под прямым углом улицами. Между ними появились сырцово-каменные строения, сакральные комплексы, из которых можно выделить огороженный теменос с апсидальным храмом, где был обнаружен мраморный фрагмент архаической скульптуры. Выделяется обилие амфорной тары, столовой и кухонной посуды, терракот, бронзовых и железных изделий, монет, в том числе уникальный клад электровых статеров Кизика VII—VI вв. до н. э. Из памятников письменности — два архаических письма на свинце, которые дают ценные сведения по экономике и социальной жизни Борисфениды, граффити на керамике и костяных пластинках, расширяющие представления о культуре и религии жителей древнего поселения.

На протяжении VI — начала V в. до н. э. Б.-Борисфенида превратилась в цветущий центр, в котором развивались с. х., ремесла (бронзолитейное дело, металлургия, керамическое производство) и торговля, главным образом с малоазийской и островной Грецией, на что указывают находки клазоменской, хиосской, лесбосской керамики. Там появились новые святилища и храмы, посвященные богам, которые были популярны и в Ольвии: Аполлона Врача, Аполлона Дельфиния, Артемиды, Лето, Афины, Афродиты, Гекаты, Гермеса, Диониса, Диоскуров, Зевса, Ахилла (см. Греции Древняя ).

В начале V в. до н. э. территория Борисфениды сократилась в результате изменения политической ситуации, вызванной активизацией скифов, но в начале IV в. до н. э. опять увеличилась. В это время Б. входила в состав Ольвий­ского полиса как его эмпорий. Во 2-й половине III в. до н. э. поселение приходит в упадок приблизительно до I в. н. э., когда снова возрождается.

Последний расцвет Б.-Борисфениды датируется концом II — 1-й четвертью III в. н. э. В римскую эпоху появляются монументальные надписи на мраморе, из которых мы, в частности, узнаем, что Ольвия утратила свою власть над островом Левка, где находилось общегрече­ское святилище Ахилла Понтарха (Владыки Понта) и Б. превратилась в подобие полисного центра почитания этого героя.

В III в. н. э. поселение прекращает существование.

Автор статьи: С. Ю. Сапрыкин.

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