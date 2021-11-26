АРХЕАНАКТИДЫ На чтение: 1 минута

Династия боспорских правителей V века до н. э.

О них сохранилось единственное свидетельство в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского : «При архонте Феодоре в Афинах… исполнилось 42 года царствования на Киммерийском Боспоре царей, называемых Археанактидами» (XII.31.1). В этой заметке повествуется о событиях 438 до н. э., поэтому начало правления А. традиционно датируется 480 до н. э. Известие об А. получило различные толкования. Их считали царями на Боспоре, которые первыми объединили боспорские города под своей властью. В их царство включали как все греческие города по берегам Керченского пролива, так и отдельные полисы Пантикапей , Тиритаку, Корокондаму , Гермонассу . Согласно другому мнению, А. являлись полисными магистратами — архонтами Пантикапея, который выступил инициатором союза боспорских городов в связи с угрозой нападения скифов, усилившихся к началу V в. до н. э. Полагали, что союз мог быть создан под влиянием или даже вокруг пантикапейского храма Аполлона Врача — главного божества милетских колонистов Сев. Причерноморья, о чем якобы свидетельствуют монеты пантикапейского чекана с легендой ΑΠΟΛ, который приписывают этому храму (или объединению полисов, освященному этим храмом). Как считают сторонники этой версии, союз-симмахия боспорских городов под властью А. напоминал амфиктионию — распространенный у древних греков тип религиозного союза. Высказывалась также точка зрения, что А. — это митиленский род, выходцами из которого являлись Археанакт, основатель Сигея, и некий А., упоминаемый древнегреческим поэтом Алкеем. На основании этого выдвигалась гипотеза, что боспорские А. происходили из Гермонассы, колонизированной из Митилены, поэтому она, а не Пантикапей, выступила главным вдохновителем боспорского объединения полисов по берегам пролива, извест­ного как Боспорское царство. Согласно еще одной точке зрения, А. — пантикапейский род, а по принятой на сегодня большинством исследователей версии они были милетского происхождения. Последняя гипотеза обосновывается тем, что среди милетских эпонимов-эйсимнетов от 516 до н. э. упоминается Кизик, сын Археанакта, а само имя Археанакт часто встречается в греческих колониях, выведенных Милетом . Однако и эта версия не выходит пока за пределы чистого предположения. Период правления А. известен в основном по монетам, которые чеканились в Пантикапее, в том числе с символикой соседнего города Мирмекия, возникшего в первой четверти VI в. до н. э., а также с легендой ΑΠΟΛ. Эти монеты выпускали на пантикапей­ском монетном дворе, на основании чего можно допустить, что при А. этот полис переживал расцвет, в том числе подъем экономики, ремесла и торговли. По сохранившимся нумизматическим источникам следует говорить о влиянии Милета и Самоса в экономической и культурной жизни пантикапейцев. А по данным археологии в годы правления А. на акрополе Пантикапея велось активное строительство общественных зданий и храмов. А. способствовали расширению хоры Пантикапея за счет присоединения ряда городов на европейском Боспоре, прежде всего Мирмекия и Тиритаки, хотя о распространении их власти на азиатскую сторону пролива говорить не приходится. Имеющиеся факты показывают, что правление А. являлось по сути полисной тиранией в Пантикапее, а ее экономическое благосостояние основывалось на развитии полисной округи, торгово-ремесленной деятельности Пантикапея, Мирмекия и других городов вокруг Пантикапея, а также на коммерческих связях с островной и ионийской Грецией . В 438 до н. э. власть А. была свергнута и во главе Пантикапея встала династия новых тиранов Спартокидов.

Автор статьи: Сапрыкин С.Ю.

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