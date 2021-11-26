ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ (лат. Tullus Hostilius)

Третий римский царь (согласно традиции правил с 673 по 641 г. до н. э.).

Наиболее важным деянием, приписывавшимся этому царю, было разрушение Альбы-Лонги, которая считалась метрополией Рима и первым городом Латинского союза. В связи с этим традиция передает легенду о поединке трех братьев Горациев и с тремя братьями Куриациями, который и разрешил соперничество двух городов. Предание также рассказывает о латинском диктаторе Меттии Фуфетии, который после поединка подчинился римлянам по условиям договора, но во время совместной войны против Фиден не сразу пришел на помощь римскому войску, выжидая того момента, когда станет ясно на чьей стороне победа. Вследствие этого после битвы он был казнен, а ряд других знатных альбанских родов насильственно переселены в Рим (альбанскими считались роды Юлиев, Сервилиев, Квинтиев, Геганиев, Куриациев и Клелиев). Туллу также приписывалось удвоение сената за счет альбанских старейшин, расширение границ померия и включение холма Целий в состав города Рима.

Легенда гласит, что увлекшись войнами, Тулл Гостилий забыл о служении богам. В неудачах и бедах, обрушившихся на Рим, царь распознал немилость богов и принялся ревностно приносить дары Юпитеру. Однако в наказание за прошлые прегрешения Тулл был убит молнией Юпитера (Liv., I, 22-31).

Образ Тулла Гостилия, по мнению ряда исследователей, дублирует образ воинственного Ромула, однако факт разрушения римлянами Альбы-Лонги в VII в. до н. э. подтверждается археологически и признается достоверным.

Исторические источники :

Тит Ливий. История Рима от основания города;

Дионисий Галикарнасский. Римские древности;

Евтропий. Краткая история от основания Города.

Иллюстрация :

Жак-Луи Давид. Клятва Горациев. Холст, масло. 1784. Париж, Лувр