ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ, ЛУЦИЙ

Таркви́ний Гóрдый, Луций ( лат. Lucius Tarquinius Superbus) — последний римский царь этрусского происхождения, пришедший к власти в результате заговора и убийства в 534 до н. э. своего тестя Сервия Туллия . За жестокие меры против римского народа и сената получил прозвище «Гордый». Все законы С. Туллия в защиту плебса, против долгового рабства он отменил, а также упразднил цензовую реформу, вернув подушный налог, легший тяжелым бременем на простых плебеев . При строительстве подземной канализации и крытого цирка использовал подневольный труд простого народа, казня многих за неподчинение. Не меньшему преследованию ­подвергся и сенат , большая часть которого была тайно убита или открыто осуждена на смертную казнь или изгнание с конфискацией имущества. На место убитых Т. Г. назначал сенаторов из своих родственников и друзей, а сам сенат лишил всякой власти. Во внешней политике путем интриг и прямых военных действий добился главенства Рима в Латинском союзе , а также подчинил герников и вольсков. В 509 до н. э., после того как его сын Секстий обесчестил жену Луция Коллатина, последний вместе с другом Брутом составили заговор с целью низложения Т. Г. Царь, осаждавший г. Ардею, узнав о заговоре, двинул вой­ска к Риму, но римляне не пустили его в город и проголосовали за изгнание царя и всего его рода, установив республиканскую форму правления. Изгнанный Т. Г. привлек латинских союзников и этрусков к борьбе с Римом, которая в 496 до н. э. окончилась поражением латинов в битве у Регилль­ского озера и смертью Т. Г.

Лит.: The Age of Tarquinius Superbus. Central Italy in the Late Sixth Century BC / Eds. P. Lulof, C. Smith. Л. Л. Кофанов.