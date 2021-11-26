СИВИЛЛИНЫ КНИГИ (лат. Libri Sibyllini)

Изначально книги пророчеств, написанные гекзаметром на греческом языке, якобы проданные Кумской Сивиллой римскому царю Тарквинию Гордому.

Дионисий Галикарнасский (он ссылается на Варрона) и Авл Геллий рассказывают, как некая старуха явилась к римскому царю и предложила купить девять свитков за баснословную сумму. Царь отказался, и тогда она спалила три свитка и предложила купить оставшиеся шесть за ту же цену. Царь, решив, что имеет делать с сумасшедшей, рассмеялся ей в лицо, и тогда старуха сожгла еще три свитка, повторив свое предложение. И тут Тарквиний призадумался, посоветовался с авгурами и решил купить книги за то золото, что просила женщина. Получив плату, она исчезла, перед этим наказав бережно хранить книги.

Эти драгоценные свитки и были книгами пророчеств знаменитой Сивиллы. Тарквиний велел смотреть за ними двум патрициям (дуумвирам). Свитки хранились в храме Юпитера Капитолийского; для их толкования была создана специальная жреческая коллегия, численность которой после 367 г. до н.э. достигла 10 человек – 5 патрициев и 5 плебеев (decemviri sacris faciundis); при диктаторе Сулле их число достигло 15 (quindecemviri sacris faciundis) . В критические моменты римской истории (внутренние смуты, несчастья на войне, стихийные бедствия, эпидемии и т.п.) сенат поручал жрецам справиться в священных свитках о необходимых мерах, в качестве каковых предписывались, как правило, либо молебствие, либо лектистернии (торжественные трапезы в честь богов), либо введение нового культа. В 83 г. до н.э. Сивиллины книги сгорели во время пожара в Капитолийском храме. Были предприняты попытки как-то восстановить содержание утраченных книг: пророчества искали по городам Италии, специальные посольства были отправлены на Самос, в Африку, Илион, Сицилию и в малоазийские Эрифры, на родину Кумской Сивиллы. Естественно было много подделок, выявлять которые должны были жрецы. Эти вторые Сивиллины книги, несмотря на их не всегда достоверное происхождение и содержание, еще несколько веков прослужили книгами судеб и предсказаний для римского народа и императоров, пока в 405 г. не были сожжены по приказу императорского военачальника христианина Стилихона.

Сборник, который дошел до нас под названием «Сивиллины книги», составлен был, как предполагают, в эпоху Юстиниана и представляет собою компиляцию различных античных (греческих, римских, этрусских), иудейских и христианских пророчеств, не имея никакого отношения к древним свиткам. Некоторые античные авторы приводят цитаты из Сивилинных книг (Аппиан, Павсаний , Иосиф Флавий , Плутарх , Дион Кассий и др.), есть цитаты и у христианских писателей (Тертуллиана, Климента Александрийского , Лактанция и пр., но судить об аутентичности и тех и других затруднительно. Флегонт из Тралл (греческий писатель II в.) в «Удивительных историях» приводит 70 стихотворных строк – оракул о рождении андрогина, и эту цитату большинство исследователей считают подлинной.

Исторические источники: Дионисий Галикарнасский. Римские древности. IV. 62;

Авл Геллий. Аттические ночи. I, 19;

Лактанций. Божественные установления. I, 6.

Флегонт из Тралл. Удивительные истории / Пер. с греч. М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспарова, В. Н. Илюшечкина // ВДИ. 2001 г. №3-4.

Иллюстрации :

Микеланджело. Кумская Сивилла. Сикстинская капелла (Рим, Ватикан).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева