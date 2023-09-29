Ну́ма Помпи́лий

Ну́ма Помпи́лий ( лат. Numa Pompi­lius) — второй римский царь, после смерти Ромула приглашен римлянами на царство из сабинского г. Куры, правил с 715 по 672 до н. э. При нем римляне не вели вой­н, заключив с соседями мирные договоры. Он был основателем сакральной конституции Рима, учредителем жреческих коллегий салиев, весталок , фециалов и понтификов . Ему же приписывается учреждение культов богине верности клятве Фидес и богу нерушимости границ Термину. Согласно легенде, его возлюбленной и советчицей была водная нимфа Эгерия, он считался знатоком целебных свой­ств родниковых вод. Водным источникам он придал сакральный характер, учредив для каждого специальный ритуал жертвоприношений. Он же основал греческий культ аргеев (древних героев, спутников Геркулеса), 27 святилищ которых в Риме и вокруг него ежегодно обходились жрецами, а на тибрском мосту совершалось ритуальное жертвоприношение аргеям 27 чучел. Н. П. учредил также коллегии ремесленников, предоставив каждой право собраний и религиозных обрядов. При Н. П. территория Рима была поделена на паги, их центром были укрепленный холм и родниковый источник, а во главе стоял т. н. магистр пага. Также провел реформу календаря: стремясь согласовать лунный и солнечный год, он добавил к 10 месяцам январь и февраль. Считается сторонником философии Пифагора , хотя и жил почти за 200 лет до него. Это может означать, что многие идеи Н. П. впоследствии стали основой италийской философии, в том числе и философии Пифагора.

Лит .: Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. Л. Л. Кофанов.