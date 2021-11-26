КВИРИТЫ (лат. quirites, ед.ч. quiris)

Древнее название римских граждан.

Это название употреблялось во время народных собраниях и объединялась одной формулой со словосочетанием «римский народ» – populus Romanus quirites (или quiritium). Плутарх сообщает, что после примирения после похищения сабинянок и договора Ромула с сабинским царем Титом Тацием город стал называться Римом в честь Ромула, а граждане были названы «квиритами» в честь родины Тита Тация – города Куры (Plut. Rom. 19). Есть и другие версии его происхождения: от названия копья – quiris, от имени бога Квирина , от древнелатинского coviria (курия, мужской союз). В литературе начала новой эры quirites обозначали римлян при обращении к внутренним делам Рима, для указания на них во внешнеполитическом контексте использовался термин Romani (римляне). Ius Quiritium – римское гражданство, квиритская собственность (лат. dominium ex jure Quiritium) – в римском праве древнейший вид собственности, субъектами которой могли быть римские граждане или те из иностранцев, которым было даровано jus commercii (право торговли).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев