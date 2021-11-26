АНК МАРЦИЙ

Четвертый царь Рима , внук Нумы Помпилия , ответственен за убийство царя Тулла Гостилия и всей его семьи (Dionys. III. 35), правил Римом с 640 по 616 до н. э. .

(Лат. Ancus Martius, досл. «служитель Марса»). Восстановил законы Нумы Помпилия, записав их на деревянных досках, заботился о развитии земледелия и торговли, основал Остию в устье реки Тибра. С целью обезопасить Рим от вторжения этрусков построил крепость на Яникульском холме , а от него к Риму через Тибр воздвиг без единого гвоздя знаменитый деревянный Сублициев мост, а также окружил стенами поросший лесом Авентинский холм . Отразив нападение латинов, он разбил их войско при городе Медуллии, покорил несколько латинских городов, а их жителей поселил между Палатинским и Авентинским холмами Рима (Liv. I. 33. 4–5). Также успешно воевал с этрусским городом Вейи, вольсками и сабинами (Dionys. III. 51–52). Умер своей смертью, оставив после себя двух сыновей.

Автор статьи: Кофанов Л.Л.

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