ТРИУМВИРАТ

Триумвирáт ( лат . triumviratus, от tres — «три», vir — «муж») — в Риме Древнем союз или коллегия из трех лиц. 1-й Т. — неформальное соглашение между Цезарем, Помпеем и Крассом для контроля над властью и обеспечения собственных интересов (60/59–53 до н. э.). 2-м Т. называют союз между цезарианцами Октавианом , Антонием и Лепидом , который был заключен 27 ноября 43 до н. э. и утвержден специальным законом (lex Titia) как особая магистратура — «коллегия трех для упорядочения государственных дел» (tres viri rei publicae constituendae) сроком на 5 лет с последующим продлением предоставленных чрезвычайных полномочий, фактически делавших Т. верховной властью в государстве. Триумвиры организовали проскрипции своих политических противников, распределили между собой провинции. Формально 2-й Т. просуществовал до 31 до н. э.

Триумвирами назывались также различные коллегии, назначавшиеся в специальных целях (для выведения колоний) или избиравшиеся ежегодно (например, tresviri monetales, ведавшие чеканкой монеты, nocturni для борьбы с пожарами).

Лит .: Bleicken J. Zwischen Republik und Prinzipat. Zum Charakter des Zweiten Triumvirats. Göttingen, 1990; Triumviral Period: Civil War, Political Crisis and Socioeconomic Transformations / Ed. F. Pina Polo. Zaragoza, 2020. А. В. Махлаюк.