ПРЕФЕКТ

ПРЕФЕКТ - административная, су­деб­ная и во­ен­ная долж­ность.

1) в Древ­нем Ри­ме административная, су­деб­ная и во­ен­ная долж­ность.

В цар­ский пе­ри­од и пе­ри­од ран­ней Рес­пуб­ли­ки ца­ри или кон­су­лы на­зна­ча­ли го­род­ско­го префекта (praefectus urbi) для ве­де­ния дел в Ри­ме на вре­мя сво­его от­сут­ст­вия.

Долж­ность бы­ла вос­ста­нов­ле­на императором Ав­гу­стом и ста­ла по­сто­ян­ной при его пре­ем­ни­ках. Со вре­ме­ни Рес­пуб­ли­ки су­ще­ст­во­ва­ла долж­ность префекта, управ­ляв­ше­го му­ни­ци­пия­ми. При Ав­гу­сте стал на­зна­чать­ся префект для управ­ле­ния Егип­том, за­тем - не­ко­то­ры­ми другими про­вин­ция­ми.

Император Кон­стан­тин Ве­ли­кий уч­ре­дил долж­ность префекта пре­то­рия (praefectus prae­torio), пред­став­ляв­ше­го выс­шую гражданскую власть в од­ной из че­ты­рёх пре­фек­тур, на ко­то­рые де­ли­лась Римени им­пе­рия (Вос­ток, Ил­ли­рия, Ита­лия и Гал­лия ). Префектами так­же на­зы­ва­лись по­мощ­ни­ки пре­то­ров по ве­де­нию тяжб (praefectus iuri dicundo), ко­ман­дую­щие со­юз­ническими ко­гор­та­ми (prae­fectus sociorum), ко­ман­дую­щие фло­том (praefectus classibus) и отдельными ко­раб­ля­ми (praefectus navis). Ав­густ уч­ре­дил долж­ность префект пре­то­рия - ко­ман­ди­ра пре­то­ри­ан­цев .

2) В не­ко­то­рых современных го­су­дар­ст­вах пред­ста­ви­тель цен­траль­но­го (Ру­мы­ния) или ре­гио­наль­но­го (Российская Федерация) пра­ви­тель­ст­ва на мес­тах. Ин­сти­тут префект воз­ник во Фран­ции в 1802 году, где префект в ка­че­ст­ве пред­ста­вите­ля пра­ви­тель­ст­ва осу­ще­ст­в­лял административный над­зор за дея­тель­но­стью ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и ме­ст­но­го управ­ле­ния в де­пар­та­мен­тах.

В Рос­сии префекты - долж­но­ст­ные ли­ца в административных ок­ру­гах города Мо­ск­вы (с 1991 года), осу­ще­ст­в­ляю­щие в пре­де­лах сво­их пол­но­мо­чий ис­пол­ни­тель­но-рас­по­ря­ди­тель­ную, ко­ор­ди­ни­рую­щую и кон­троль­ную дея­тель­ность на тер­ри­то­ри­ях со­от­вет­ст­вую­щих ок­ру­гов. Префекты на­зна­ча­ют­ся на долж­ность и ос­во­бо­ж­да­ют­ся от неё мэ­ром, из­да­ют по во­про­сам сво­ей ком­пе­тен­ции рас­по­ря­же­ния, пред­став­ля­ют мэ­ру или Пра­ви­тель­ст­ву Мо­ск­вы еже­год­ный от­чёт о сво­ей дея­тель­но­сти. В це­лях ор­га­ни­за­ции эф­фек­тив­но­го и ра­цио­наль­но­го управ­ле­ния ок­ру­гом, реа­ли­за­ции про­грамм раз­ви­тия городского хо­зяй­ст­ва префект об­ра­зу­ет при се­бе ап­па­рат управ­ле­ния ок­ру­гом - пре­фек­ту­ру.

3) В Рим­ской ку­рии - гла­ва кон­гре­га­ции ре­ли­ги­оз­ной (латинский - cardinalis pre­fectus).

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