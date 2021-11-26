ПОНТИЙСКОЕ ЦАРСТВО

ПОНТИЙСКОЕ ЦАРСТВО - эл­ли­ни­сти­че­ское го­су­дар­ст­во в цен­траль­ной, северной и северно-восточной час­ти полуострова Ма­лая Азия в IV-I веках до нашей эры.

Зем­ли Понтийского царства гра­ни­чи­ли на за­па­де с Ви­фи­ни­ей на по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря (с 270-х годов до нашей эры) и Паф­ла­го­ни­ей в глу­би­не ма­те­ри­ка, на юго-за­па­де - с Фри­ги­ей (с 260-х годов так­же с Га­ла­ти­ей), на юге - с Великой Кап­па­до­ки­ей (смотреть в статье Кап­па­до­кия), на юго-вос­то­ке - с Ма­лой Ар­ме­ни­ей, на вос­то­ке - с Кол­хи­дой. Основное на­се­ле­ние Понтийского царства со­став­ля­ли гре­ки, кап­па­до­кий­цы, паф­ла­гон­цы, фри­гий­цы, ар­мя­не, мен­гре­ло-чан­ские пле­ме­на (в це­лом, по не­ко­то­рым дан­ным, свыше 20 эт­носов); так­же ве­со­мой бы­ла роль иранского эт­нического эле­мен­та. Стра­на бы­ла бо­га­та по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми (осо­бен­но ме­тал­ла­ми), в Пон­тий­ских го­рах раз­ви­ва­лось ско­то­вод­ст­во, отдельные рай­оны бы­ли бла­го­при­ят­ны для зем­ле­де­лия. В со­ста­ве Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва тер­ри­то­рия бу­ду­ще­го Понтийского царства вхо­ди­ла в 3-ю и (восточную часть) 19-ю сат­ра­пии. По­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти административными еди­ни­ца­ми Понтийского царства яв­ля­лись стра­те­гии ли­бо эпар­хии, а в пе­ри­од за­вое­ва­ний Мит­ри­да­та VI Ев­па­то­ра не­ко­то­рые ма­ло­азий­ские об­лас­ти бы­ли при­сое­ди­не­ны к Понтийскому царству в ста­ту­се сат­ра­пий.

В Понтийском царстве пра­ви­ли пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии Мит­ри­да­ти­дов: Мит­ри­дат I Ктист (Ос­но­ва­тель) (конец IV века - 260-е годы), Арио­бар­зан (260-250-е годы), Мит­ри­дат II (250-е годы - около 220), Мит­ри­дат III (около 220 - 190-е годы), Фар­нак I (190-160-е годы, ли­бо 1-я половина 150-х годов), Мит­ри­дат IV Фи­ло­па­тор Фи­ла­дельф (до начала 140-х годов; в по­след­ние го­ды цар­ст­во­ва­ния пра­вил совместно с се­ст­рой Лао­ди­кой), Мит­ри­дат V Эвер­гет (начало 140-х годов - 121), Мит­ридат VI Евпа­тор (121-63). Пон­тий­ский пра­вя­щий дом счи­тал­ся вос­хо­дя­щим к Ахе­ме­ни­дам и вы­сту­пал с при­тя­за­ния­ми на персидское им­пер­ское на­след­ст­во.

Об ис­то­рии Понтийского царства в III века из­вест­но не­мно­го. В 260-х годы оно по­стра­да­ло от на­бе­гов га­ла­тов. Около 240-х годов ус­та­но­ви­лись мат­ри­мо­ни­аль­ные свя­зи с Се­лев­ки­да­ми, пре­до­пре­де­лив­шие внеш­не­по­ли­тическую ори­ен­та­цию цар­ст­ва, ко­то­рая со­хра­ня­лась до по­ра­же­ния Ан­ти­оха III (смотреть в статье Ан­ти­ох) в вой­не с рим­ля­на­ми (188). На про­тя­же­нии III века пон­тий­ские ца­ри ус­та­но­ви­ли по­ли­тический кон­троль над греческими по­ли­са­ми южного по­бе­ре­жья Чёр­но­го моря - Ама­ст­ри­дой, Ами­сом, Тра­пе­зун­дом и другими; не­ко­то­рые го­ро­да бы­ли ос­но­ва­ны са­мими пон­тий­ски­ми ца­ря­ми (по­лис­ные пра­ва мог­ли пре­дос­тав­лять­ся так­же из­на­чаль­но не­гре­че­ским цен­трам). До 183 года сто­ли­цей Понтийского царства бы­ла Ама­сия (ны­не Ама­сья; со­хра­ни­лись вы­руб­лен­ные в ска­лах гроб­ни­цы 5 пер­вых ца­рей); по­сле за­хва­та Фар­на­ком I Си­но­пы сто­ли­ца бы­ла пе­ре­не­се­на в этот бо­га­тый го­род. Фар­нак I в 186-183 годы (совместно с Пру­си­ем I Ви­фин­ским) и в 182-179 годы вёл вой­ны за ге­ге­мо­нию в Ма­лой Азии с Эв­ме­ном II Пер­гам­ским (смотреть в статье Пер­гам­ское цар­ст­во ) и его со­юз­ни­ка­ми, за­вер­шив­шие­ся для Понтийского царства не­удач­но. Он так­же под­дер­жи­вал ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Афи­на­ми, Хер­со­не­сом Тав­ри­че­ским и другими греческими по­ли­са­ми.

Наи­бо­лее зна­чи­тель­но­го по­ли­тического и эко­но­мического подъ­ё­ма и тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния Понтийское царство дос­тиг­ло в прав­ле­ние Мит­ри­да­та VI Ев­па­то­ра, при­сое­ди­нив­ше­го Паф­ла­го­нию (107), Бос­пор­ское го­су­дар­ст­во (по­сле 108/107), Кол­хи­ду (104/103) и часть западной Ар­ме­нии. По­сле его по­ра­же­ния в 3-й вой­не про­тив Ри­ма (63 до нашей эры) и ги­бе­ли западные ре­гио­ны Понтийского царства во­шли в со­став соз­дан­ной Гне­ем Пом­пе­ем провинции Ви­фи­ния и Понт; ме­нее ур­ба­ни­зи­ро­ван­ные, сла­бее эл­ли­ни­зи­ро­ван­ные и труд­но­управ­ляе­мые об­лас­ти бы­ли пе­ре­да­ны под власть ди­на­стии По­ле­мо­ни­дов. Понтийское царство при По­ле­мо­ни­дах фак­ти­че­ски иг­ра­ло роль бу­фер­но­го государства ме­ж­ду Ри­мом и Пар­фи­ей. В 63 году нашей эры по ре­ше­нию императора Не­ро­на оно ста­ло ча­стью римской провинции Га­ла­тия.

Со­ци­аль­но-эко­но­мическое раз­ви­тие Понтийского царства оп­ре­де­ля­лось при­род­ны­ми ус­ло­вия­ми и осо­бен­но­стя­ми жиз­нен­но­го ук­ла­да различных на­ро­дов, вхо­див­ших в его со­став. Городская жизнь раз­ви­ва­лась пре­имущественно на чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье. Боль­шую роль тра­ди­ци­он­но иг­ра­ли хо­ро­шо ук­ре­п­лён­ные кре­по­сти в го­рах, вы­пол­няв­шие так­же функ­ции административных цен­тров, хра­ни­лищ каз­ны. Не­ко­то­ры­ми из них вла­де­ли пред­ста­ви­те­ли ме­ст­ной зна­ти, со­став­ляв­шие государственную эли­ту (на­ря­ду с отдельными вы­ход­ца­ми из греческих по­ли­сов). Важ­ную роль в жиз­ни Понтийского царства иг­ра­ли гра­ж­дан­ско-хра­мо­вые об­щи­ны, слу­жив­шие цен­тра­ми куль­та ме­ст­ных бо­гов (Ме­на, Ма/Эн­нио, Ана­ит/Ана­хи­ты) и об­ла­дав­шие об­шир­ны­ми зе­мель­ны­ми вла­де­ния­ми, бо­гат­ст­ва­ми и ра­ба­ми (Ко­ма­на, Зе­ла, Аме­рия, Ка­би­ры). Вер­хов­ный жрец Ко­ма­ны Пон­тий­ской был вто­рым ли­цом в государстве по­сле ца­ря. В куль­ту­ре и ре­лигиозной жиз­ни имел ме­сто яр­ко вы­ра­жен­ный син­кре­тизм греческих, ма­ло­азий­ских и иранских эле­мен­тов.

Ар­хео­ло­гическое изу­че­ние тер­ри­то­рии Понтийского царства в XIX-XX века ве­лось в не­боль­ших мас­шта­бах и не­сис­те­ма­тич­но, что обу­сло­ви­ло её сла­бую ис­сле­до­ван­ность (пре­об­ла­да­ют сви­де­тель­ст­ва римского вре­ме­ни). В начале XXI века рас­коп­ки ве­дут­ся пре­имущественно турецкими ар­хео­ло­га­ми.

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