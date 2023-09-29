Помпе́й Магн, Гней

Помпе́й Магн, Гней (Cnaeus Pompeius Magnus) (29.09.106 до н. э., ? — 28.09.48 до н. э., близ Александрии Египетской) — римский полководец, государственный и политический ­деятель. Сын консула 89 до н. э. Гнея Помпея Страбона. Участвовал вместе с отцом в Союзнической вой­не , в 87 до н. э. — в обороне Рима от ­вой­ск Цинны и Мария . В 83–82 до н. э. поддержал Суллу в борьбе с марианцами и отличился в ней. За это Сулла позволил П. М., не являвшемуся сенатором, отпраздновать триумф и дал прозвище «Великого». В 77 до н. э. П. М. участвовал в подавлении мятежа Лепида , затем был назначен проконсулом в вой­не против Сертория в Испании. Там П. М. потерпел несколько поражений, но после гибели Сертория разгромил вой­ско повстанцев во главе с М. Перперной. Вызванный в Италию для участия в борьбе со Спартаком , П. М. уничтожил крупный отряд повстанцев после разгрома их основных сил. Справил второй триумф и стал консулом 70 до н. э. вместе с М. Крассом , с которым способствовал демонтажу сулланской политической системы. В 67 до н. э. провел успешную операцию против пиратов. В 66 до н. э. назначен командующим в вой­не с царем Понта Митридатом Евпатором , разгромил его при Дастейре и вытеснил в Боспор, где тот был убит. Затем провел операции в Сирии и Иудее, захватил Иерусалим. По возвращении справил третий триумф. Поскольку сенат, не желая усиления П. М., отказался сразу утвердить его решения на Востоке, заключил в 60 до н. э. союз с Крассом и Цезарем (первый триумвират ). Цезарь, став консулом, добился утверждения решений П. М. на Востоке и частичного наделения землей его ветеранов. Дочь Цезаря была выдана замуж за П. М. В 57 до н. э. получил власть проконсула для снабжения Рима хлебом, в 55 до н. э. стал консулом вторично, а затем получил проконсульство в испанских провинциях, которыми управлял через легатов. В 52 до н. э., будучи избранным единственным консулом (consul sine collega), ввел вой­ска и стабилизировал обстановку в охваченном смутой Риме. В 49 до н. э. получил от сената чрезвычайные полномочия для борьбы с начавшим гражданскую вой­ну Цезарем. В марте 48 до н. э. разбил Цезаря под Диррахием, но в июне потерпел полное поражение при Фарсале и бежал в Египет, где был убит по решению египетских властей. В историографии утвердилось мнение о П. М. как о выдающемся полководце и администраторе, но слабом политике.

Лит. : Leach J. Pompey the Great. London, 1978; Seager R. Pompey the Great. A Political Biography. Malden (Ma.)–Oxford, 2002. А. В. Короленков .