ПАННОНИЯ

ПАННОНИЯ - Историческая область в Среднем Подунавье; римская провинция.

До­рим­скую Паннонию ло­ка­ли­зу­ют в основном в бас­сей­нах Са­вы и Дра­вы (по Ар­риа­ну: ме­ж­ду япо­да­ми, жив­ши­ми к вос­то­ку от полуострова Ис­т­рия, и дар­да­на­ми, оби­тав­ши­ми в рай­оне современной Ма­ке­до­нии ). На­ро­ды, в основном на­се­ляв­шие этот ре­ги­он в 1-м тысячелетии до нашей эры - начало 1-го тысячелетия нашей эры, от­но­сят к северной час­ти ил­ли­рий­цев или близ­кой им груп­пе - пан­нон­цам, вклю­чав­шим так­же ряд на­ро­дов, жив­ших се­вер­нее до Ду­ная и в Ниж­нем По­ти­сье.

С IV по начало I веков до нашей эры на этой тер­ри­то­рии от­ме­че­но несколько волн рас­се­ле­ния кель­тов. Со II века до нашей эры на­чи­на­ет­ся римская во­енная и эко­но­мическая экс­пан­сия (важ­ным римским цен­тром ста­ла Эмо­на (ны­не Люб­ля­на)), за­вер­шив­шая­ся по­ко­ре­ни­ем города Сис­кия (35 году до нашей эры; ны­не Си­сак) на Са­ве, кель­тов-скор­ди­сков в ни­зовь­ях Са­вы (15 год до нашей эры), ря­да пан­нон­ских пле­мён в хо­де кам­па­ний 12-9 годах до нашей эры, ус­та­нов­ле­ни­ем при императоре Ок­та­виа­не Ав­гу­сте римского кон­тро­ля над всем пра­во­бе­режь­ем Среднего Ду­ная. Сна­ча­ла по­ко­рён­ные зем­ли вхо­ди­ли в провинцию Ил­ли­рия, с 10 года нашей эры - в Ниж­нюю Ил­ли­рию, за ко­то­рой за­кре­пи­лось название Паннония. Окон­ча­тель­но римская власть ус­та­нов­ле­на по­сле по­дав­ле­ния круп­но­го пан­но­но-дал­мат­ско­го вос­ста­ния 6-9 года нашей эры. Ме­ж­ду 102 и 107 годами Паннония бы­ла раз­де­ле­на на Верх­нюю Пан­но­нию (центр в Кар­нун­те) и Ниж­нюю Пан­но­нию (цен­тры Ак­винк и Сир­мий); с конца III века - на Паннонию-I (центр в Са­ва­рии, ны­не Сом­бат­хей), Паннонию-Ва­ле­рию (центр в Со­пиа­не, ны­не Печ), Паннонию-Са­вию (центр в Сис­кии), Паннонию-II (центр в Сир­мии).

Круп­ны­ми го­ро­да­ми бы­ли так­же Вин­до­бо­на (ны­не Ве­на), Ар­ра­бо­на (современный Дьёр), Бри­ге­цио (ны­не Ко­ма­ром), Ин­тер­ци­за, Пе­то­вион (ны­не Птуй), Мур­са (ны­не Оси­ек) и другие. Паннония силь­но по­стра­да­ла в хо­де Мар­ко­ман­ских войн 166-180 годах (по­сле че­го здесь ста­ли се­лить вар­ва­ров из-за гра­ниц Им­пе­рии), на­па­де­ний из­вне и войн с узур­па­то­ра­ми в 250-260-х годах. Хо­тя с 395 года Паннония бы­ла ча­стью Западной Римской им­пе­рии, а по­сле 476 года - Ви­зан­тии, в хо­де Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов час­ти Паннонии фак­ти­че­ски (как пра­ви­ло, по до­го­во­ру с Им­пе­ри­ей) кон­тро­ли­ро­ва­лись гун­на­ми, ост­го­та­ми, ге­пи­да­ми, лан­го­бар­да­ми и другими на­ро­да­ми.

Из­вест­ны и на­ход­ки праж­ской куль­ту­ры (здесь с VI века), свя­зы­вае­мой со сла­вя­на­ми. С 568 года Паннония (с 582 года вклю­чая Сир­мий) во­шла в Авар­ский ка­га­нат. По­сле его раз­гро­ма в начале IX века зем­ли на се­ве­ро-за­па­де Паннонии кон­тро­ли­ро­ва­лись государством Ка­ро­лин­гов (с 843 года Вос­точ­но-Франк­ским ко­ро­лев­ст­вом), юго-вос­ток во­шёл в Пер­вое Бол­гар­ское цар­ст­во, юго-за­пад - в княжество хор­ва­тов, центр - в Бла­тен­ское (Пан­нон­ское) княжество, се­ве­ро-вос­ток - в Ве­ли­ко­мо­рав­скую дер­жа­ву, ко­то­рая в 4-й четверти IX века при­сое­ди­ни­ла Бла­тен­ское княжество и не­ко­то­рые при­ле­гаю­щие зем­ли.

В начале X века большая часть этих зе­мель бы­ла за­воё­ва­на венг­ра­ми, в го­су­дар­ст­во ко­то­рых по­сле ди­на­стического бра­ка 1102 года во­шло и Хорватское ко­ро­лев­ст­во. К середине XVI века зна­чительная часть Паннонии бы­ла за­хва­че­на Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , но к началу XVIII века от­воё­ва­на и ста­ла ча­стью го­су­дар­ст­ва Габс­бур­гов. С 1918 года зем­ли Паннонии во­шли в со­став восточных об­лас­тей Ав­ст­рии, западные час­ти Венг­рии, се­ве­ра Юго­сла­вии (с 1990-х годов вос­ток Сло­ве­нии и Хор­ва­тии, се­вер Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны, се­ве­ро-за­пад Сер­бии).

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