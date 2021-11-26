ПАННОНИЯ
ПАННОНИЯ - Историческая область в Среднем Подунавье; римская провинция.
Доримскую Паннонию локализуют в основном в бассейнах Савы и Дравы (по Арриану: между яподами, жившими к востоку от полуострова Истрия, и дарданами, обитавшими в районе современной Македонии). Народы, в основном населявшие этот регион в 1-м тысячелетии до нашей эры - начало 1-го тысячелетия нашей эры, относят к северной части иллирийцев или близкой им группе - паннонцам, включавшим также ряд народов, живших севернее до Дуная и в Нижнем Потисье.
С IV по начало I веков до нашей эры на этой территории отмечено несколько волн расселения кельтов. Со II века до нашей эры начинается римская военная и экономическая экспансия (важным римским центром стала Эмона (ныне Любляна)), завершившаяся покорением города Сиския (35 году до нашей эры; ныне Сисак) на Саве, кельтов-скордисков в низовьях Савы (15 год до нашей эры), ряда паннонских племён в ходе кампаний 12-9 годах до нашей эры, установлением при императоре Октавиане Августе римского контроля над всем правобережьем Среднего Дуная. Сначала покорённые земли входили в провинцию Иллирия, с 10 года нашей эры - в Нижнюю Иллирию, за которой закрепилось название Паннония. Окончательно римская власть установлена после подавления крупного панноно-далматского восстания 6-9 года нашей эры. Между 102 и 107 годами Паннония была разделена на Верхнюю Паннонию (центр в Карнунте) и Нижнюю Паннонию (центры Аквинк и Сирмий); с конца III века - на Паннонию-I (центр в Саварии, ныне Сомбатхей), Паннонию-Валерию (центр в Сопиане, ныне Печ), Паннонию-Савию (центр в Сискии), Паннонию-II (центр в Сирмии).
Крупными городами были также Виндобона (ныне Вена), Аррабона (современный Дьёр), Бригецио (ныне Комаром), Интерциза, Петовион (ныне Птуй), Мурса (ныне Осиек) и другие. Паннония сильно пострадала в ходе Маркоманских войн 166-180 годах (после чего здесь стали селить варваров из-за границ Империи), нападений извне и войн с узурпаторами в 250-260-х годах. Хотя с 395 года Паннония была частью Западной Римской империи, а после 476 года - Византии, в ходе Великого переселения народов части Паннонии фактически (как правило, по договору с Империей) контролировались гуннами, остготами, гепидами, лангобардами и другими народами.
Известны и находки пражской культуры (здесь с VI века), связываемой со славянами. С 568 года Паннония (с 582 года включая Сирмий) вошла в Аварский каганат. После его разгрома в начале IX века земли на северо-западе Паннонии контролировались государством Каролингов (с 843 года Восточно-Франкским королевством), юго-восток вошёл в Первое Болгарское царство, юго-запад - в княжество хорватов, центр - в Блатенское (Паннонское) княжество, северо-восток - в Великоморавскую державу, которая в 4-й четверти IX века присоединила Блатенское княжество и некоторые прилегающие земли.
В начале X века большая часть этих земель была завоёвана венграми, в государство которых после династического брака 1102 года вошло и Хорватское королевство. К середине XVI века значительная часть Паннонии была захвачена Османской империей, но к началу XVIII века отвоёвана и стала частью государства Габсбургов. С 1918 года земли Паннонии вошли в состав восточных областей Австрии, западные части Венгрии, севера Югославии (с 1990-х годов восток Словении и Хорватии, север Боснии и Герцеговины, северо-запад Сербии).