ДИОНИС

ДИОНИС (Διόνυσος), Ба­хус, Вакх - в греческой религии и мифологии (смотите в статье Древняя Греция ) бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия.

Бо­же­ст­во вос­точ­но­го (ли­дий­ско-фри­гий­ско­го или фра­кий­ско­го) про­ис­хо­ж­де­ния. Хо­тя имя Дионис встре­ча­ет­ся на таб­лич­ках крит­ско­го пись­ма XIV века до нашей эры, по­все­ме­ст­ное рас­про­стра­не­ние куль­та в Древ­ней Гре­ции от­но­сит­ся к VIII-VII векам до нашей эры (пе­рио­ду фор­ми­ро­ва­ния по­ли­сов , а за­тем по­лис­ной де­мо­кра­тии), ко­гда культ Диониса стал вы­тес­нять куль­ты ме­ст­ных бо­гов и ге­ро­ев. Как бо­же­ст­во зем­ле­дель­че­ско­го кру­га, бог пло­до­нос­ных сил при­ро­ды, Дионис про­ти­во­пос­тав­лял­ся Апол­ло­ну - как бо­же­ст­ву пре­ж­де все­го ро­до­вой ари­сто­кра­тии. Народная ос­но­ва куль­та Диониса от­ра­зи­лась в ми­фах о не­за­кон­ном ро­ж­де­нии бо­га, его борь­бе за пра­во вой­ти в чис­ло олим­пий­ских бо­гов.

Со­глас­но ос­нов­но­му ми­фу, Дионис - сын Зев­са и Се­ме­лы (до­че­ри ца­ря Фив Кад­ма). По нау­ще­нию рев­ни­вой же­ны Зев­са Ге­ры Се­ме­ла по­про­си­ла Зев­са явить­ся к ней во всём сво­ём ве­ли­чии, и тот, пред­став в свер­ка­нии мол­ний, ис­пе­пе­лил ог­нём смерт­ную Се­ме­лу. Зевс вы­хва­тил из пла­ме­ни не­до­но­шен­но­го мла­ден­ца и за­шил его в своё бед­ро. В по­ло­жен­ное вре­мя Зевс ро­дил Диониса, рас­пус­тив швы на бед­ре, и по­том от­дал мла­ден­ца на вос­пи­та­ние ни­сей­ским ним­фам (или се­ст­ре Се­ме­лы). Ко­гда Ге­ра все­ли­ла в Диониса бе­зу­мие, он на­чал ски­тать­ся по Егип­ту и Си­рии, во Фри­гии бо­ги­ня Ки­бе­ла - Рея ис­це­ли­ла Диониса и при­об­щи­ла к сво­им ор­гиа­сти­че­ским мис­те­ри­ям. Во вре­мя пла­ва­ния с острова Ика­рия на остров На­ксос Диониса по­хи­ти­ли пи­ра­ты, ко­то­рые ста­ли сви­де­те­ля­ми его уди­ви­тель­ных пре­вра­ще­ний: око­вы спа­ли с рук за­ко­ван­но­го ими Диониса; оп­ле­тя ви­но­град­ной ло­зой и плю­щом мач­ту и па­ру­са ко­раб­ля, он явил­ся в об­ли­ке мед­ве­дя, за­тем льва, а са­ми пи­ра­ты, в стра­хе бро­сив­шие­ся в мо­ре, пре­вра­ти­лись в дель­фи­нов.

Гре­ки свя­зы­ва­ют с Дионисом от­кры­тие ви­но­град­ной ло­зы. Связь с рас­ти­тель­ны­ми си­ла­ми при­ро­ды под­чёр­ки­ва­ет­ся эпи­те­та­ми Диониса: Эвий («плющ», «плю­ще­вой»), «ви­но­град­ная гроздь»; зоо­морф­ное про­шлое Диониса от­ра­же­но в его обо­рот­ни­че­ст­ве и пред­став­ле­ни­ях о Дионисе-бы­ке, Дионисе-коз­ле. Сим­во­лом Диониса как бо­га пло­до­но­ся­щих сил зем­ли был фал­лос.

На острове На­ксос Дионис по­лю­бил Ари­ад­ну, по­ки­ну­тую Те­се­ем, по­хи­тил её и на о. Лем­нос всту­пил с ней в брак. Вез­де, где по­яв­лял­ся Дионис, он уч­ре­ж­дал свой культ и обу­чал лю­дей ви­но­гра­дар­ст­ву и ви­но­де­лию. В ше­ст­вии Диониса, но­сив­шем экс­та­ти­че­ский ха­рак­тер, уча­ст­во­ва­ли вак­хан­ки, са­ти­ры, ме­на­ды, или бас­са­ри­ды (од­но из про­звищ Диониса - Бас­са­рей) с тир­са­ми (жез­ла­ми), уви­ты­ми плю­щом. В тра­ге­дии «Вак­хан­ки» Ев­ри­пи­да вак­хан­ки, ох­ва­чен­ные бе­зу­ми­ем и опоя­сан­ные змея­ми, со­кру­ша­ют всё на сво­ём пу­ти. С криками «Вакх, Эвое» они сла­вят Диониса-Бро­мия («шум­но­го», «бур­но­го»), бьют в тим­па­ны, упи­ва­ясь кро­вью рас­тер­зан­ных ди­ких жи­вот­ных, вы­се­кая из зем­ли свои­ми тир­са­ми мёд и мо­ло­ко, вы­ры­вая из зем­ли де­ре­вья и ув­ле­кая за со­бой тол­пы жен­щин и муж­чин. Мис­те­рии в честь Диониса по­лу­чи­ли название Дио­ни­сии. Дионис по­чи­тал­ся как Ли­эй («ос­во­бо­ди­тель»), из­бав­ляю­щий лю­дей от мир­ских ка­ж­до­днев­ных за­бот и раз­ме­ренно­го бы­та.

В чис­ло 12 олим­пий­ских бо­гов Дионис во­шёл позд­но. В Дель­фах он стал по­чи­тать­ся на­ря­ду с Апол­ло­ном. Из ре­ли­ги­оз­но-куль­то­вых об­ря­дов, по­свя­щён­ных Дионису, воз­ник­ла древнегреческая тра­ге­дия (греческое сло­во «тра­ге­дия», буквально - песнь о коз­ле или песнь коз­лов, то есть коз­ло­но­гих са­ти­ров - спут­ни­ков бо­га).

В эл­ли­ни­стическое вре­мя культ Диониса сли­ва­ет­ся с куль­том фри­гий­ско­го бо­га Са­ба­зия (Са­ба­зий - так­же про­зви­ще Диониса). В Ри­ме Дионис по­чи­тал­ся под име­нем Вак­ха (от­сю­да вак­хан­ки, вак­ха­на­лии) или Ба­ху­са. Ото­жде­ст­в­лял­ся с Оси­ри­сом, эл­ли­ни­стическим египетским бо­гом Се­ра­пи­сом, Мит­рой, Адо­ни­сом, римским Ли­бе­ром.

Ико­но­гра­фия .

Изо­бра­же­ния Диониса в ви­де по­жи­ло­го муж­чи­ны с за­ост­рён­ной бо­род­кой и в восточном одея­нии по­верх ту­ни­ки, в ок­ру­же­нии сви­ты из са­ти­ров, ме­над, си­ле­нов и кен­тав­ров по­яв­ля­ют­ся на про­из­ве­де­ни­ях древнегреческой ва­зо­пи­си с VI века до нашей эры. Сю­же­ты, свя­зан­ные с Дионисом, ук­ра­ша­ли со­су­ды для пи­тья (на ки­ли­ке Эк­се­кия Дионис пред­став­лен пи­рую­щим по­сле на­па­де­ния на не­го пи­ра­тов). Час­то фи­гу­ра Диониса со­став­ля­ла па­ру с Ге­рак­лом . Диониса изо­бра­жа­ли сре­ди олим­пий­цев (восточный фрон­тон Пар­фе­но­на, 438-432 годы до нашей эры, Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон), сра­жаю­щим­ся с тир­рен­ца­ми (рель­еф на па­мят­ни­ке Ли­си­кра­ту в Афи­нах, около 335 года до нашей эры); в эл­ли­ни­стический и римский пе­рио­ды - в ви­де пре­крас­но­го юно­ши (в ста­ту­ар­ной пла­сти­ке, в ва­зо­пи­си, на рель­е­фах сар­ко­фа­гов, например «Дио­нис и Ари­ад­на», около 230-235 годов нашей эры, Лувр, Па­риж), в мо­заи­ках и фре­сках («Дио­нис и Ге­ракл», мо­заи­ка из Ан­ти­охии, начало III века нашей эры, Му­зей ис­кусств Прин­стон­ско­го университета). Ат­ри­бу­ты Диониса - шиш­ка пи­нии (сим­вол пло­до­ро­дия), гроздь ви­но­гра­да, ин­жир, кан­фар, тирс - уви­тый плю­щом жезл («Ди­о­нис», римская ко­пия II века нашей эры греческого ори­ги­на­ла IV века до нашей эры, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Не­ред­ко спут­ни­ки Диониса - жи­вот­ные, ко­то­рые яв­ля­ют­ся его сим­во­ла­ми: осёл, пан­те­ра или ле­о­пард («Дио­нис на ле­о­пар­де», II век до нашей эры, Де­лос, му­зей). Дионис при­сут­ст­ву­ет в ми­фо­ло­гических сце­нах «Свадь­ба Пе­лея и Фе­ти­ды», «Воз­вра­ще­ние Ге­фе­ста на Олимп» и «Ги­ган­то­ма­хия».

В средневековой книж­ной ил­лю­ст­ра­ции фи­гу­ра Диониса слу­жи­ла оли­це­тво­ре­ни­ем осе­ни или ме­ся­ца ок­тяб­ря. Ан­тич­ные дио­ни­сий­ские сю­же­ты воз­вра­ща­ют­ся в ев­ропейское изо­бра­зительное ис­кус­ст­во в конце XV века (ско­пи­ро­ван­ная с древнеримского сар­ко­фа­га сце­на «Вак­ха­на­лия с вин­ным ме­хом» на гра­вю­ре А. Ман­те­ньи, около 1470 года, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) и ста­но­вят­ся осо­бен­но по­пу­ляр­ны­ми в XVI-XVII века: «Вакх» (М. да Ка­ра­вад­жо, 1595-1597 годы, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), «Дет­ство Вак­ха» (Н. Пус­сен, около 1624-1625 годов, Лувр, Па­риж), «Вакх и Ари­ад­на» (Ти­ци­ан, 1520-1523 годы, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) и «Три­умф Вак­ха» (Д. Ве­ла­скес, 1628-1629 годы, Пра­до, Мад­рид). К те­ме вак­ха­на­лии об­ра­ща­лись А. Дю­рер, М. ван Хем­с­керк, Ти­ци­ан, П.П. Ру­бенс, Я. Йор­данс, Пус­сен и другие. Сре­ди других олим­пий­цев Дионис изо­бра­жа­ет­ся в сю­же­тах «Пир­шест­во бо­гов» (Джо­ван­ни Бел­ли­ни, 1514 год, Национальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон) и «Со­вет бо­гов» (Ру­бенс, 1621-1625 годы, Лувр, Па­риж). Скуль­п­то­ры Воз­ро­ж­де­ния (Ми­ке­л­анд­же­ло, Я. Сан­со­ви­но) и клас­си­циз­ма конца XVIII - начала XIX веков (И.Г. фон Дан­нек­кер, Б. Тор­вальд­сен) соз­да­ва­ли ста­туи Диониса, ори­ен­ти­ру­ясь на ан­тич­ные об­раз­цы.

Иллюстрации:

«Дио­нис». Фраг­мент рос­пи­си крас­но­фи­гур­ной ам­фо­ры «мас­те­ра Кле­оф­ра­да». Около 500 до нашей эры. Соб­ра­ния ан­тич­но­го ис­кус­ст­ва (Мюн­хен).

Архив БРЭ.

«Дио­нис в ла­дье». Рос­пись ки­ли­ка. Около 535-530 до нашей эры. Ва­зо­пи­сец Эк­се­кий. Соб­ра­ния ан­тич­но­го ис­кус­ст­ва (Мюн­хен).

Архив БРЭ.

«Вакх и Ари­ад­на». Кар­ти­на Ти­циа­на. 1520-1523. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Лон­дон).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)