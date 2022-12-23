ЛЮТEЦИЯ ПАРИЗИОРУМ Лютeция Паризиорум (лат. Lutetia, Lutecia, Lutetia Parisiorum) — древнее поселение кельтского племени паризиев на о. Сите, самом большом из островов р. Сены.

Лютeция Паризиорум ( лат . Lutetia, Lutecia, Lutetia Parisiorum) — древнее поселение кельтского племени паризиев на о. Сите, самом большом из островов р. Сены. После завоевания Галлии римлянами (середина I в. до н. э.) Л. П. стала важным стратегическим пунктом, через который проходили торговые пути. Со II в. н. э. поселение вышло за пределы острова и распространилось по берегам Сены. Галльское население обитало на о. Сите, здесь же располагался римский наместник. Римляне жили на левом берегу реки, где находились форум , храм, театр, термы , квартал богатых вилл. В городе преобладали деревянные строения, которые позже были заменены каменными. Дома были оборудованы устройствами для обогрева помещения. В термы вода подавалась по акведуку , большая часть которого проходила под землей. Пять веков присутствия римлян превратили Л. П. в довольно большой город. С уходом римлян размеры Л. П. сократились, и город полностью разместился на о. Сите. В IV в. город получил название Паризии (от названия племени первых поселенцев), стал важным политическим центром (резиденция Юлиана , Валентиниана I ). В III—V вв. Л. П. неоднократно подвергалась набегам германцев и гуннов , в 497 была захвачена франками Хлодвига . В IV в. впервые упоминается название Париж , но окончательно Л. П. получила это название при Хлодвиге, который сделал ее столицей (в 508) Франкского королевства .

Ист .: Юлий Цезарь. Записки о галль­ской войне. СПб., 1998. VI.

Лит. : Dumezil Br. Paris // Les Barbares / Br. Dumezil (dir.). Paris, 2016. P. 1036—1038. В. П. Буданова.