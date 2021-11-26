КЛАВДИИ

КЛАВДИИ - один из са­мых зна­ме­ни­тых и влия­тель­ных пат­ри­ци­ан­ских ро­дов в Древ­нем Ри­ме .

С I века до нашей эры назывались также Клодиями. Согласно античной традиции, родоначальником Клавдии был сабинянин Атта Клавз, который переселился в Рим в начале эпохи Республики (по другой версии, ещё до 510/509 году до нашей эры, в так называемый царский период) вместе с 5 тысячами родственников и клиентов и принял новое имя - Аппий Клавдий Сабин. Он был введён в сенат и получил землю для поселения к северу от Рима (впоследствии - Клавдиева триба). В IV веке до нашей эры из рода Клавдиев выделилась плебейская ветвь Клавдиев Марцеллов. В III веке до нашей эры оформились ветви Клавдиев Пульхров и Клавдиев Неронов.

Согласно античной традиции, Клавдии были надменными аристократами, во время борьбы плебеев с патрициями (начало V - начало III века до нашей эры) отличались непримиримой ненавистью к пле­бе­ям . Они не­ред­ко ока­зы­ва­лись под су­дом за про­ти­во­дей­ст­вие пле­бей­ским три­бу­нам и ос­корб­ле­ние ве­ли­чия римского на­ро­да.

Из рода Клавдиев наиболее известны: внук родоначальника Аппий Клавдий, глава коллегии децемвиров, узурпировавшей высшую власть. Своими притеснениями и попыткой сделать своей наложницей Виргинию, дочь уважаемого плебея, он вызвал сецессию плебса, ниспровергшую де­цем­ви­ров .

А. Клавдий покончил с собой в тюрьме (около 448 года до нашей эры); Аппий Клавдий Цек (латинский caecus - слепой) успешно сражался с самнитами и этрусками, был выдающимся оратором, юристом и первым римским писателем. Его цензура (312 год до нашей эры) ознаменована крупными реформами, а также строительством первой римской дороги (Аппиева дорога) и первого водопровода (Аппиева вода). Будучи 90-летним слепым стариком, он пламенной речью в сенате сорвал заключение позорного мира с Пирром (280 год до нашей эры).

Его брат Аппий Клавдий Каудекс, консул 264 год до нашей эры, втянул Рим в войну с Карфагеном (1-я Пу­ни­че­ская вой­на ), захватил Мессану и одержал на острове Сицилия первые победы над карфагенским полководцем Ганноном и союзником карфагенян сиракузским тираном Гиероном II (смотрите в статье Гиерон); сын Аппия Клавдия Цека - Публий Клавдий Пульхр, консул 249 год до нашей эры, несмотря на неблагоприятные предзнаменования, вступил в битву с карфагенянами при мысе Дрепан (249 год до нашей эры) и погубил весь свой флот.

Был осуждён судом народного собрания за оскорбление величия римского народа и кончил жизнь самоубийством; Марк Клав­дий Мар­целл (около 280 года - 208 год до нашей эры), полководец, пятикратный консул, победитель галлов при Кластидии (222 год), покоритель Сиракуз (211 год), получивший за заслуги в борьбе с Ганнибалом почётное прозвище Меч Рима; Гай Клавдий Нерон прославился захватом перешедшей на сторону Ганнибала Капуи (211 год до нашей эры) и победой при Метавре (207 год до нашей эры) над Гасдрубалом, братом Ганнибала. Последним крупным политиком был популяр Клодий Публий Пульхр. К ветви Клавдиев Неронов принадлежали римские императоры из династии Юлиев-Клавдиев: Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон.

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