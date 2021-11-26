КАТОН МЛАДШИЙ

По­ли­тический дея­тель в Древ­нем Ри­ме пе­рио­да позд­ней Рес­пуб­ли­ки, по­сле­до­ва­тель­ный рес­пуб­ли­ка­нец.

Пра­внук Ка­то­на Стар­ше­го . Ра­но оси­ро­тел и вме­сте с бра­том Це­пио­ном и сёст­ра­ми Сер­ви­лия­ми вос­пи­ты­вал­ся в до­ме дя­ди по ма­те­рин­ской ли­нии Ли­вия Дру­за Млад­ше­го (см. Друз). С дет­ст­ва от­ли­чал­ся упор­ст­вом и це­ле­уст­рем­лён­но­стью; склон­но­стью к спра­вед­ли­во­сти, скром­но­стью и че­ст­но­стью за­слу­жил ав­то­ри­тет сре­ди со­вре­мен­ни­ков. Убе­ж­дён­ный сто­ик. Об­ла­дая ора­тор­ски­ми на­вы­ка­ми, К. М. мог вы­сту­пать с ре­ча­ми без от­ды­ха це­лый день. Столь же вы­нос­лив и не­при­хот­лив, а так­же смел был в по­хо­дах, за что поль­зо­вал­ся ува­же­ни­ем сре­ди сол­дат. При­над­ле­жал к се­нат­ской оли­гар­хии, не­на­ви­дел Сул­лу, уча­ст­во­вал в 72 в по­давле­нии вос­ста­ния Спар­та­ка, в 67–66 был во­ен. три­бу­ном в Ма­ке­до­нии, ле­га­том ко­ман­дую­ще­го на Про­пон­ти­де, в 64 – кве­сто­ром , в 62 – пле­бей­ским три­бу­ном, в 58 от­прав­лен по­слом на Кипр, в 54 стал пре­то­ром, за­тем, ви­ди­мо, про­пре­то­ром на Си­ци­лии. Про­се­нат­ская ори­ен­та­ция К. М. про­яви­лась при по­дав­ле­нии дви­же­ния Ка­ти­ли­ны, ко­гда он на­сто­ял в 63 на каз­ни ка­ти­ли­нар­цев, и по­лу­чи­ла хва­леб­ный от­зыв Ци­це­ро­на (Це­зарь на это от­ве­тил пуб­ли­ка­ци­ей «Ан­ти­ка­тон»). К. М. был яро­ст­ным вра­гом Це­за­ря в гражд. вой­не 49–48, сра­жал­ся на сто­ро­не Гнея Пом­пея. В 47–46 яв­лял­ся про­пре­то­ром пров. Аф­ри­ка и ко­мен­дан­том пом­пе­ян­ско­го гар­ни­зо­на в Ути­ке. Уз­нав о по­беде Це­за­ря при Тап­се (46), по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Автор статьи: И. Л. Ма­як.