ДОЛАБЕЛЛА ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ

ДОЛАБЕЛЛА ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ - древнеримский политический деятель.

Зять Ци­це­ро­на. Уча­ст­во­вал в гражданских вой­нах кон­ца Рес­пуб­ли­ки (49-45 годы до нашей эры) на сто­ро­не Юлия Це­за­ря. Со­про­во­ж­дал его в Аф­ри­ку и Ис­па­нию. В 47 году до нашей эры, бу­ду­чи народным три­бу­ном, не­удач­но пы­тал­ся про­вес­ти за­кон о кас­са­ции дол­гов.

По­сле убий­ст­ва Юлия Це­за­ря за­го­вор­щи­ка­ми ко­ле­бал­ся ме­ж­ду ни­ми и Мар­ком Ан­то­ни­ем. В 43 году до нашей эры про­кон­сул Си­рии. В том же го­ду за убий­ст­во Тре­бо­ния (од­но­го из убийц Юлия Це­за­ря) се­нат объ­я­вил Долабелла из­гнан­ным. Раз­би­тый Кас­си­ем в Лао­ди­кее, по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.