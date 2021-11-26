В закладки
ДОЛАБЕЛЛА ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ
ДОЛАБЕЛЛА ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ - древнеримский политический деятель.
Зять Цицерона. Участвовал в гражданских войнах конца Республики (49-45 годы до нашей эры) на стороне Юлия Цезаря. Сопровождал его в Африку и Испанию. В 47 году до нашей эры, будучи народным трибуном, неудачно пытался провести закон о кассации долгов.
После убийства Юлия Цезаря заговорщиками колебался между ними и Марком Антонием. В 43 году до нашей эры проконсул Сирии. В том же году за убийство Требония (одного из убийц Юлия Цезаря) сенат объявил Долабелла изгнанным. Разбитый Кассием в Лаодикее, покончил жизнь самоубийством.
282
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится