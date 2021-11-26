АРИИ

В древнеиндийской и древнеиранской традициях самообозначение народов, говоривших на индо-иранском языке.

Др.-инд. ārya, др.-перс. *arya; досл. — «благородный», «свободный». А. противопоставляли всем прочим — «не-ариям». Внутри традиций к «арийскому» обществу условно относили представителей трех основных сословий (жрецов, воинов, земледельцев / скотоводов / ремесленников), которые в свою очередь противопоставлялись иноплеменникам (anārya / anairiia) или рабам (dāsa). В целом термин А. — языковая концепция, обозначающая индо-иранскую группу индоевропейских народов, близко родственных в языковом отношении и общественном устройстве. Этимология А. спорна. Одна из вероятных (П. Тиме) исходит из связи А. с arí — «чужак», «пришелец», «иноземец», т. е. ведийское aryía изначально означало «чужак», а «благородный», «свободный» — вторичные значения ārya, рожденные от противопоставления враждебному племенному окружению. Согласно другой точке зрения, изначальное значение А. — «господин», «владыка». Указывается также, что в индо-иранистике не выработано непротиворечивой концепции относительно исходного значения термина А. (Г. Бейли). Предполагается, что к началу II тысячелетия до н. э. относительно единая общность племен, носителей арийского языка, выделилась из более общего массива индоевропейцев и постепенно заняла территорию Ирана и Индии , сформировав индоарийский и иранский (название «Иран» происходит от arya) этносы. Т. е. термин «арья» появился уже после того, как «арийские» племена отделились от более крупных индоевропейских этнических образований. Индо-арии в свою очередь отделились от общего индо-иранского субстрата, распавшегося на две ветви: иранцев и индийцев. Вопросы о территории изначального обитания арийских народов, области распада более крупных общностей на более мелкие не имеют в науке окончательного решения. В качестве рабочих гипотез выдвигались теории о происхождении А. на Балканском п-ове, в Месопотамии , Сев. Причерноморье, южнорусских степях, юге Средней Азии, Южн. Урале, Алтае. Так, топонимы Арахосия, Арея и Ариана могут указывать на то, что именно эти территории были очагом первоначального расселения арийских племен. В Авесте (Yt. 10. 14) указано 6 областей, из которых состоит airyō. šayana («место жительства ариев»): Iskata, Pouruta, Margu (Маргиана), Haraiva (Арея), Gava-Gugda (Согдиана), Hvārazmi (Хорезм). Определенно можно говорить о разных направлениях переселения А. Так, часть индо-ариев в начале II тысячелетия до н. э. откочевала в юго-западном направлении: впервые присутствие индо-ариев в исторических источниках фиксируется в середине II тысячелетия до н. э. в хурритской империи, Митанни (Сев. Месопотамия), где А. была сформирована правящая династия, и в некоторых государствах Вост. Средиземноморья. Приблизительно в это же время первые индо-арии, перейдя Копетдаг в Сев. Афганистане и Гиндукуш, появляются в Сев.-Зап. Индии. Археологами путь переселения индо-ариев в Южн. Азию, а также направления их расселения по территории современной Индии не прослеживаются. Модальность расселения арийских племен по территории Индии долгое время определялась концепцией арийского завоевания Индии. В настоящее время в индологии доминирует точка зрения о длительном и в основном мирном характере отношений индоариев с местным доарийским, в частности, дравидийским населением. Позднее, вероятно во 2-й половине II тысячелетия до н. э., иранские А. небольшими группами начинают занимать Иранское плато. К концу II тысячелетия до н. э. носители северо-западно- и юго-западноиранского языков (мидийцы и персы) занимают территории соответственно в центре (в районе Хамадана), на севере и на юго-западе современного Ирана. Пути их миграции также не определяются в точности: или к северу от Каспийского моря через Кавказ (этой теории отдается предпочтение), или через пустыню Дашт-и Кавир к горам Загрос. Носители восточноиранского языка выделяются позднее на территории Маргианы, Бактрии и Арахосии. Наиболее крупными памятниками культуры арийских народов явились Веды для индийских и Авеста для иранских А. Эти памятники демонстрируют значительное сходство не только в языке, но и в мировоззрении (реальном и мифологическом), религии, общественом устройстве.

Автор статьи: Бухарин М.Д.

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