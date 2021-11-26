АРВЕРНЫ (лат. Arvernes, Arverni)

Кельтское племя.

Первоначально обитало в центральной гористой части Галлии вдоль р. Элаверн, позднее — в Аквитании возле Цевеннских гор (совр. провинция Овернь). Главный город (оппидум) А. — Августонемет (совр. Клермон-Ферран). В III в. до н. э. А. объединили под своей властью значительную часть Галлии. Их земли являлись культовым центром галльских племен. В ходе Второй Пунической войны (218–201 до н. э.) примкнули к Ганнибалу . Поддержали выступление лигуров против римлян. В 121 до н. э. оказали помощь аллоборгам в их борьбе с римлянами, но были разбиты Гнеем Домицием Агенобарбом и Квинтом Фабием Максимом. После поражения сохранили независимость от Рима . Во II–I вв. до н. э. соперничали с эдуями за лидерство среди галльских племен. Призвали на помощь германцев во главе с Ариовистом. В 58 до н. э. Цезарь вступил в борьбу против Ариовиста, отбросил его за Рейн и подчинил Риму большую часть свободной Галлии. В 52 до н. э. вождь А. Верцингеториг поднял восстание объединенных галльских племен. Восставшие избегали сражений с легионами Цезаря и упорно защищали города. При попытке взять Герговию (совр. Жергови), римляне понесли большие потери. Преследуя отступающую римскую армию, арверны потерпели тяжелое поражение и отошли к оппидуму Алезия (холм Осуа на территории совр. Ализ-Сент-Рен, возле Семюра). После длительной осады гарнизон Алезии капитулировал, Верцингеториг сдался, восстание резко пошло на убыль. Победа римлян завершила долголетние Галльские войны. Арверны подчинились Риму, их область стала римской провинцией, при Августе вошли в состав Аквитании. Поражение арвернов при Алезии (52 до н. э.) положило конец независимому существованию кельтского континентального мира. Памятник вождю арвернов Верцингеторигу является достопримечательностью города Клермон-Феррана.

Автор статьи: Буданова В.П.

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