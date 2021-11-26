АРИОВИСТ (лат. Ariovistus)

Вождь свевов, одного из германских союзов племен.

(I в. до н. э.) — В 71 до н. э. отряды А. вторглись в Галлию под предлогом помощи секванам в их войне с эдуями. А. разгромил последних и их союзников при Адмагетобриге (ок. 60 до н. э.), сделав секванов своими вассалами . В дальнейшем А. приобрел самостоятельное положение в Галлии. В 59 до н. э. римский сенат (возможно, по предложению Цезаря) признал его «другом и союзником римского народа». Однако после победы над гельветами (58 до н. э.) Цезарь предложил А. начать переговоры о переделе сфер влияния в Галлии. А. отказался принять условия римлян, стремившихся, по сути, вытеснить его из Галлии. Цезарь перешел в наступление и в сражении под Везонтионом разгромил свевов. А. бежал и умер ок. 54 до н. э.

Автор статьи: Короленков А.В.

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