АНТОНИЙ, МАРК, (Marcus Antonius)

Римский полководец и политик, один из правителей римского государства в эпоху Второго триумвирата (43–30).

Выходец из знатного рода, по материнской линии родственник Цезаря. С 54 успешно сражался под командой Цезаря в Галльской и гражданской войнах. У диктатора Цезаря (49–8) был начальником конницы, консулом (44) и самым влиятельным сторонником. После убийства Цезаря пытался захватить единоличную власть, но потерпел поражение и в 43 заключил союз (так называемый Второй триумвират) с другими лидерами цезарианцев: Октавианом (см. Август ) и Эмилием Лепидом. После разгрома последних республиканцев Марка Брута и Кассия Лонгина при Филиппах (42) получил власть над восточными провинциями Римской державы и войско для войны с Парфией . При поддержке своей жены, египетской царицы Клеопатры VII, боролся за власть с Октавианом, но потерпел поражение в битве при Акции (31). А. с Клеопатрой бежали в Египет и год спустя покончили с собой.

Автор статьи: Смышляев А.Л.