ПРОВАНС
ПРОВАНС - историческая область на юго-востоке Франции.
Главные города - Арль, Экс-ан-Прованс, Марсель.
В древности заселён галлами на западе, лигурами на востоке. С середины I тысячелетия до н.э. на юге Прованса находились греческие полисы, в том числе Массалия (Марсель) и Никея (Ницца). Во II веке до н.э. завоёван Римом. Со 118 года до н.э. основная часть Прованса входила в Нарбонскую провинцию, восточные горные районы - в провинцию Приморские Альпы. В эпоху домината разделён между провинциями Вьенская Галлия и Вторая Нарбонская Галлия, относившимися к Вьенскому диоцезу. В римский период основаны Арль, Везон, Оранж, Фрежюс, Экс-ан-Прованс. Со II века н.э. в Провансе распространялось христианство, первое епископство (в Арле) возникло не позднее 254 года.
В 476 году приморские районы Прованса и земли к югу от реки Дюранс оказались под властью вестготов, северные - бургундов. В 508-511 годах весь Прованс подчинён вестготами, в 534-536 годах - франками. С конца VI века Прованс обладал некоторой автономией, управлялся «патрициями» из среды местной знати. В 736 году западные районы Прованса временно завоёваны арабами (отвоёваны Карлом Мартеллом). По Верденскому договору 843 года вошёл в состав королевства Лотаря I.
В 855-933 годах - королевство Прованс, затем до 1032 года - графство в составе Арелата, в дальнейшем - Священной Римской империи. В 1093 году разделён между графами Барселоны (графство Прованс - земли к югу от реки Дюранс), Уржеля (графство Форкалькье - земли к северу от реки Дюранс) и Тулузы (маркизат Прованс - земли вдоль левого берега реки Рона, к северу от реки Дюранс). В 1222 году графство Форкалькье, утратившее ряд северных районов (Гап, Амбрён, Бриансон вошли в 1209 году в Дофине), присоединено к графству Прованс, которое в 1246 году перешло к Карлу I Анжуйскому (1246-1285 годы). Однако только к 1262 году Карл I сумел побороть сепаратизм ряда местных городов и сеньоров и реорганизовать графством.
В 1271 году маркизат Прованс стал владением французской короны, однако в 1274 году король Филипп III (1270-1285 годы) передал южную его часть (Авиньон и графство Венесен) папе Римскому Григорию X (оставалась папским владением до 1791 года). В 1388 году графство Ницца перешло под власть Савойской династии. С пресечением Анжуйской династии в 1481 году Прованс присоединён к Франции, однако сохранял определённую автономию. Штаты Прованса созывались вплоть до 1639 года (ключевую роль в них играли депутаты от третьего сословия), в 1501 году учреждён парламент Экс-ан-Прованса - главный судебный орган Прованса.
В XVII-XVIII веках переживал экономический и демографический подъём (500 тысяч жителей в конце XVII века), наряду с традиционным для региона сельскохозяйственным производством (зерно, виноград, олива, фрукты) и добычей морской соли, большое значение приобрела промышленность, в том числе судостроение, производство мыла (Марсель), духов (Грас), керамики, текстиля, кожаных изделий. В ходе Французской революции XVIII века, 4 марта 1790 года, Прованс разделён на 3 департамента: Буш-дю-Рон, Вар и Нижние Альпы. Одновременно из части провинции Дофине создан департамент Верхние Альпы, а из бывших папских владений - департамент Воклюз (12 августа 1793 года). В 1790-х годах в Провансе произошли восстания (в тот числе в Тулоне в 1793 году), подавленные революционными властями.
В 1860-1861 годы, в результате переговоров с Сардинским королевством к Франции отошли Ницца, Антиб, Ментона и соседние территории, образовавшие департамент Приморские Альпы. Во второй половине XIX века - центр национального культурного возрождения Окситании.
Во время Второй мировой войны Прованс с июня 1940 года находился в неоккупированной зоне. В ноябре 1942 года занят германскими войсками. 15-27 августа 1944 года освобождён американскими и французскими войсками.
В начале 1960-х годов, после распада Французской колониальной империи, Прованс принял множество французских колонистов-репатриантов из Африки, а также иммигрантов, сильно изменивших этнический и культурный облик ряда городов Прованса, прежде всего Марселя и Тулона. В результате административных реформ 1964-1986 годов создан административный район Прованс-Альпы-Лазурный берег (с центром в Марселе), включающий департаменты Буш-дю-Рон, Вар, Воклюз, Приморские Альпы, Нижние Альпы (с 1970 года Альпы Верхнего Прованса) и Верхние Альпы.