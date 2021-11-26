ТЕВТОБУРГСКИЙ ЛЕС (лат. Teutoburgiensis saltus)

Лесистое ущелье в Германии.

В 9 г. н.э. германцы под предводительством Арминия разбило в Тевтобургском лесу легионы Квинтилия Вара (clades Variana – поражение Вара). В настоящее время – территория немецких земель Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, между долинами рек Везер и Эмс.

Осенью 9 г. три римских легиона (XVII, XVIII и XIX), шесть вспомогательных когорт и три кавалерийские алы под командованием прокуратора Нижней Германии Квинтилия Вара попали в засаду и были уничтожены херусками, марсами, бруктерами и хаттами, которыми руководили вожди Арминий и Сигимер. Потери римлян оцениваются приблизительно в 25 000 человек, 5 000 сумели спастись бегством. Вар и префект лагеря Луций Эггий совершили самоубийство, легат Нумоний Вала с конницей бежал, бросив пехоту. Стволы деревьев в лесу были увешаны черепами римских легионеров.

Это поражение оказалась серьезным ударом для римлян: по свидетельству Светония , император Август, узнав об этом, перестал бриться и бился головой о дверной косяк с криками «Квинтилий Вар, верни легионы!». После этой битвы сложилась благоприятная ситуация для вторжения германцев в империю, и для пердотвращения этого в 10 г. римляне под командованием Тиберия провели карательный рейд на германском берегу Рейна и захватил несколько вождей, а в 15-16 гг. против Арминия сражались войска Британика. Только тогда тела погибших римлян были погребены. Голову Квинтилия Вара Арминий послал вождю маркоманов Марободу , чтобы побудить его к совместному выступлению против римлян, но тот от предложения отказался, а голову переслал римлянам.

Место битвы долгое время определялось приблизительно, но в 1987 г. английский археолог-любитель Т. Кланн в Калькризи обнаружил монеты времени Октавиана и свинцовые снаряды для пращи, что послужило основанием для начала в 1989 г. здесь серьезных раскопок. В ходе работ было обнаружено множество фрагментов римской военной амуниции, оружия, монет, в том числе с надписями VAR, и других находок, связанных с этой битвой.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев