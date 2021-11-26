СОВЕТ ПРИНЦЕПСА, КОНСИСТОРИЙ (лат. consilium principis, consistorium)

Административно-консультативный орган при императоре.

Совет принцепса появляется при Августе для предварительного обсуждения вопросов, которые выносились на обсуждение в сенате; сначала в его состав входили 15 сенаторов, менявшиеся каждые полгода, затем 20 сроком на год. В конце его правления некоторые решения этого совета приравнивались к сенатским постановлениям. Возможно, в заседаниях этого совета принимали участие высшие администраторы империи и другие лица, не обладавшие формальным статусом. При Калигуле , Клавдии и Нероне на деятельность совета оказывали влияние императорские вольноотпущенники (Нарцисс, Паллант и др.).

При Домициане в совет входили два префекта претория и восемь сенаторов; в целом, такая же структура сохранилась и при Траяне . В совете в это время обсуждаются юридические и дипломатические вопросы, часто он собирается для решения текущих проблем. Окончательное оформление совета происходит при Адриане. Он включает в его состав юристов и превращает совет в постоянно действующий орган. При Коммоде на первые роли в совете выдвигаются префекты претория и императорские кубикулярии, в нем заседает много всадников. Дион Кассий в речи Мецената обращает особое внимание на роль совета (LII,14-15). Александр Север расширил совет до 50 сенаторов и 20 юрисконсультов.

При Диоклетиане и Константине consilium principis превращается в consistorium (название происходит от обязанности членов совета стоять в присутствии императора). В состав консистория входили три группы лиц: 1) высшие государственные сановники (квестор Священного дворца, магистр оффиций и др.); 2) комиты консистория – военные, гражданские и дворцовые чиновники; 3) остальные комиты – лица, не имеющие официального статуса, но пользующиеся особым доверием императора.

В IV в. появляются нотарии – секретари консистория, которых в V в. заменяют agentes in rebus, подчиненные magister memoriae. Заместителем императора в совете становится комит Священного дворца. Постепенно численность совета сокращалась. Решения совета не имели юридичеcкой силы и были только основой для императорских указов. К рубежу IV-V вв. консисторий практически перестает заниматься реальными делами, сосредоточившись на решении церемониальных вопросов, а в V в. его заседания становятся полной формальностью.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев