ПРОКУРАТОР

ПРОКУРАТОР - в Древнем Риме : домоуправитель, до­ве­рен­ное ли­цо римского гра­ж­да­ни­на в су­деб­ных и ком­мерческих де­лах.

В эпо­ху Им­пе­рии прокуратор на­зы­ва­лись так­же управ­ляю­щие круп­ны­ми име­ния­ми (им­пе­ра­тор­ски­ми и част­ны­ми); чи­нов­ни­ки, управ­ляв­шие не­боль­ши­ми про­вин­ция­ми , ве­дав­шие сбо­ром на­ло­гов в боль­ших про­вин­ци­ях или воз­глав­ляв­шие фи­нан­со­вые и хо­зяйственного ве­дом­ст­ва ( фиск , эра­рий и другие).

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