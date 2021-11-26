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ПРОКУРАТОР
ПРОКУРАТОР - в Древнем Риме: домоуправитель, доверенное лицо римского гражданина в судебных и коммерческих делах.
В эпоху Империи прокуратор назывались также управляющие крупными имениями (императорскими и частными); чиновники, управлявшие небольшими провинциями, ведавшие сбором налогов в больших провинциях или возглавлявшие финансовые и хозяйственного ведомства (фиск, эрарий и другие).
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