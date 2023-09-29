Прокура́тор

Прокура́тор ( лат. procurator, от procurare — «заботиться», «ведать») — в Риме Древнем тот, кто действует в интересах другого лица.

1. Управляющий чужим имуществом, поверенный в делах, нередко вольноотпущенник; отношения П. с хозяином и третьими лицами регулировались в рамках ведения дел без поручения (negotiorum gestio) или договора поручения (mandatum) с помощью соответствующих исков.

2. Процессуальный представитель истца или ответчика, выступающий вместо него в суде по его поручению или по собственной инициативе и гарантирующий противной стороне, что его действия будут одобрены доверителем (dominus litis), а судебное решение будет исполнено.

3. Императоры, начиная с Августа , стали назначать из числа всадников П., которые управляли имуществом императора или фиска , а также ведали различными административными, финансовыми и даже военными делами, получая за это зарплату. Ко времени Северов П. образовали довольно разветвленную чиновничью иерархию, обеспечивавшую управление провинциями и империей в целом.

Лит. : Hirschfeld O. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten. Berlin, 1905; Pflaum H.-G. Les procurateurs équestres sous le Haut-­Empire romain. Paris, 1950. Е. В. Ляпустина.